По горячим следам: полиция остановила серийные кражи автомобильных зеркал

Сотрудники правоохранительных органов сразу приняли оперативные меры по предотвращению краж. В результате, как только воры покинули место преступления на своей машине, полиция уже вышла на их след. Все украденные в ту ночь зеркала были обнаружены в машине преступников.

Один из подозреваемых ранее был неоднократно осужден за различные преступления, включая кражу автомобильных зеркал, и только недавно вышел из тюрьмы. Второй подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции.

Задержанные мужчины заключены под стражу. Полиция призывает жителей быть бдительными — если вы заметите подозрительную активность возле автомобилей, немедленно сообщайте по телефону 112.

Владельцам автомобилей советуют маркировать авто-детали, поскольку воры обычно их игнорируют.