По дороге в школу: в Икшкиле неизвестные пытались затащить ребенка в миктоавтобус

Из Икшкильской средней школы поступил тревожный звонок с предупреждением детям и родителям быть осторожными по пути в школу и из школы. Дежурящий в школе сотрудник полиции сообщил, что в полицию поступила информация об инциденте, произошедшем сегодня утром (12 февраля), когда на перекрестке проспекта Даугавас и улицы Бирзес была предпринята попытка затащить одного из учеников в красный автобус. Ребёнку удалось сбежать.