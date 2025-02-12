По дороге в школу: в Икшкиле неизвестные пытались затащить ребенка в миктоавтобус

Комиссия Сейма по мандатам и этике, рассмотрела обращение депутата Артура Бутанса (NA) и приняла решение вынести лидеру партии "Stabilitātei" Алексею Росликову предупреждение. По мнению комиссии, его высказывания в социальных сетях могут вызвать раскол в обществе, сам же Росликов отвечает, что всего лишь озвучил общеизвестную статистику об использовании русского языка в Риге.
Комиссия Сейма по мандатам и этике, рассмотрела обращение депутата Артура Бутанса (NA) и приняла решение вынести лидеру партии "Stabilitātei" Алексею Росликову предупреждение. По мнению комиссии, его высказывания в социальных сетях могут вызвать раскол в обществе, сам же Росликов отвечает, что всего лишь озвучил общеизвестную статистику об использовании русского языка в Риге.