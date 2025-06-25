Пистолеты, автоматы и противотанковый гранатомет: полиция обнаружила целый арсенал с боевым оружием

Во время обыска по фактическому месту жительства мужчины были обнаружены следующие огнестрельные оружия и боеприпасы:

четыре автоматических пистолета-пулемёта «Agram 2000» и «Scorpion» с глушителями;

штурмовая винтовка типа «Калашников» (PM md.63);

три пистолета, в том числе с глушителями;

несколько полуавтоматических карабинов, ружей и помповых ружей;

одноразовый безоткатный противотанковый гранатомёт «RPG-18»;

боеприпасы различных калибров — всего 632 патрона.

14 мая текущего года задержанному было официально предъявлено подозрение, и в качестве меры пресечения был избран арест. Однако 20 июня суд принял решение отменить меру пресечения в виде заключения под стражу и назначить альтернативные меры, не связанные с лишением свободы.

Уголовный процесс квалифицирован по второй части 233-й статьи Уголовного закона — за изготовление, ремонт, приобретение, хранение, ношение, транспортировку, пересылку или сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, пневматического оружия высокой мощности, взрывчатых веществ или взрывных устройств без соответствующего разрешения. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, либо кратковременное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо денежный штраф.

На все изъятое оружие и боеприпасы назначены экспертизы. Часть экспертиз уже проведена, и оружие признано боевым.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.