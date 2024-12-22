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«Пигмент не имеет значения»: Рейникс недоумевает, откуда такая неприязнь к индийским студентам в Латвии

la.lv 22 декабря, 2024 16:41

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В соцсети "Х" певец Лаурис Рейникс совсем недавно, отреагировав на пост публициста Элиты Вейдемане о наплыве иностранных студентов в центре Риги, высказал свое мнение по поводу этой ситуации:

"Выскочил твит Элиты. Я уже хотел об этом написать. Возможно, многие не знают, что большинство этих людей из Bolt и Wolt сюда прибыли УЧИТЬСЯ. Была целая кампания, зазывающая индийцев учиться в Латвии. А любой студент хочет подзаработать".

Продолжая делиться своими раздумьями, певец выражает недоумение по поводу того, почему латвийское общество настолько  не принимает людей, выглядящих иначе:

"Посмотрев комментарии под моим твитом об индийских студентах (большинство из них таковыми являются), я задумался, почему меня никогда не волновало то, из-за чего некоторые в бутылку лезут. Я знаю, почему. В 1996 году я учился в средней школе в Лос-Анджелесе и был одним из немногих белых учеников. Все знали, что в школе есть один европеец, латыш. Новый белый мальчик. И у меня не было никаких проблем. Меня никто не учил кого-то ненавидеть из-за цвета кожи и т.д. Либо ты нормальный человек, либо нет, и все тут. Пигмент вообще не имеет значения.

И для меня все были друзьями. Мы учились вместе, занимались спортом и музыкой. Но этого нельзя требовать от человека, который никогда не покидал села, а рассуждает обо всем мире. Это я понимаю".

Однако его "белый и пушистый" комментарий понимания не вызвал:

- Вы путаете разные вещи - возражения против массовой иммиграции и расизм. Людей нельзя сортировать по цвету кожи, но это не означает, что в Европу надо принимать всех, кому захочется. Если человек приезжает сюда и не соблюдает европейские традиции, законы, требует привилегий и т.д., его здесь быть не должно.

- За 30 лет мир немного изменился, в Англии и не только - наркобанды из индийцев, а белая девушка из Европы в Индии - верная жертва изнасилования. Пакистан - страна обитания и экспорта террористов из ИГИЛ и т.д., плюс половина из них просачивается сюда через всякие училища гостинично-ресторанного дела, многие вовсе и не студенты.

- Человек-то из села может уехать, а вот вымести это из головы труднее. Ужасно провинциально взахлеб декларировать, что кто-то тут против цвета или тона. Нет! Речь идет о явном неуважении к людям страны пребывания, неуважении к культуре и традициям, агрессии, да, о том, как стать меньшинством на своей же земле.

- Пускай они учатся! Да, не все одинаковые, и здесь изучают медицину много лет, но не сейчас! Почему в Таллине нет таких проблем, там университеты не гонятся за прибылью. 1996 год и 2025 год в Европе! Будем ждать уровня Великобритании и Германии?

- Какое же должно быть отношение к расистам, считающим, что они могут явиться в благополучную страну обманными способами, декларировать вражду против местных, не уважать местную культуру и по-расистски относиться к белым? Рейникс не различает понятия цвета и культуры.

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