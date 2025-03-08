Осторожно 8 марта: первые штрафы за сексуальные домогательства составляют от 10 до 200 евро

В соответствии с принятыми Сеймом поправками к Закону об административных наказаниях Государственная полиция (ГП) в этом году возбудила шесть дел об административных правонарушениях, связанных с сексуальными домогательствами, сообщили агентству LETA в отделе общественных связей ГП.

В этих шести случаях информация была получена как в виртуальной среде, например, в переписке, так и в реальной.

По словам полиции, случаи самые разнообразные: от нежелательных фотографий мужских гениталий, полученных через переписку в Whatsapp, до попыток совершить действия сексуального характера при личной встрече, которые унижают достоинство и честь человека, ставя его в угрожающее положение.

В одном случае мужчина сексуально домогался женщины, ударяя ее рукой по ягодицам, тем самым оскорбляя ее достоинство. В другом случае контактные данные женщины были опубликованы на сайте знакомств для взрослых без ее согласия, что привело к нежелательным и оскорбительным телефонным звонкам.

Уже сообщалось, что 14 ноября 2024 года парламентарии одобрили в окончательном чтении поправки к закону «Об административных наказаниях за административные правонарушения, общественный порядок и использование государственного языка», согласно которым сексуальные домогательства будут наказываться административной ответственностью.

Под сексуальными домогательствами будут пониматься, например, нежелательные намеренные прикосновения, оскорбительные комментарии интимного характера или отправка информации сексуального характера.

Сексуальное домогательство, то есть нежелательное физическое, устное или письменное поведение сексуального характера, направленное против достоинства человека и ставящее его в угрожающую, враждебную, унижающую, оскорбительную или оскорбительную ситуацию, будет наказываться штрафом в размере до 700 евро.

Поправки устанавливают, что компетенция по ведению административного производства по делам о сексуальных домогательствах принадлежит ГП, которая уже расследует уголовные дела о сексуальных преступлениях.