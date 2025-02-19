Первая тройка — из одной страны: сообщили, автомобили марок в прошлом угоняли чаще всего

В прошлом году также зарегистрировано несколько краж электромобилей "Tesla" и "Hyundai IONIQ".

Начальник Госполиции Арманд Рукс на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сообщил, что число автоугонов в прошлом году не выросло, но расслабляться нельзя.

"Нужно внимательно следить за ситуацией, так как время от времени активизируются мобильные организованные преступные группы", - сказал Рукс.

Как сообщалось, в 2023 году было зарегистрировано 250 угонов автомобилей, при этом чаще всего угонялись "BMW" 3-й и 5-й серий, "Volkswagen Golf", "Audi A6", "Toyota RAV4" и "BMW X5".

В 2022 году зарегистрировано 287 угонов автомобилей, в 2021 году - 305.