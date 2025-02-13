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Переворот в ТЦ Akropole Rīga

Новости партнеров Редакция PRESS 13 февраля, 2025 13:48

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В самый большой в Латвии магазин Maxima XXX внесены существенные изменения, во что вложено свыше 500 000 евро!

Maxima XXX в ТЦ Akropole Rīga претерпела масштабные изменения. Магазин стал еще более современным, удобным и интуитивно понятным для каждого посетителя.

Внутри стало гораздо комфортнее, торговый зал ощущается более просторным и как бы понятным – ты интуитивно понимаешь, где какой товар искать. Как этого добились создатели данной территории, непонятно. Но это ощущаешь сразу, как попадаешь в этот магазин. Ради любопытства сходите, поймете, о чем речь…

Денег на реконструкцию потрачено немерено - более полумиллиона евро! В результате в Maxima XXX в ТЦ Akropole Rīga установлены 33 кассы самообслуживания последнего поколения, что является наибольшим количеством в Латвии в одном магазине, расширена площадь для размещения таких популярных среди клиентов товаров, как фрукты, овощи, молочная и бакалейная продукция. Также обустроены более продуманные зоны для совершения покупок.

С заботой о более современных решениях магазин оборудован новыми энергоэффективными холодильниками и морозильными витринами, оснащенными современной автоматикой регулировки охлаждения. Что немаловажно, эти устройства одновременно обеспечивают для клиентов отличный просмотр всего ассортимента полюбившихся продуктов.

«Мы непрерывно работаем над тем, чтобы процесс совершения покупок в наших магазинах становился еще более удобным, и этот год не исключение: в 2025 году мы начали развитие сети магазинов именно с масштабных работ по улучшению нашего магазина в ТЦ Akropole Rīga. Здесь мы внедрили инновации, чтобы значительно улучшить процесс покупок, а также облегчить повседневный труд работников магазина и повысить эффективность работы на всех этапах.

Мы существенно расширили площадь для размещения популярных повседневных продуктов: молока и молочной продукции, свежих фруктов и овощей, а также бакалеи, одновременно обеспечив более интуитивно понятное расположение товаров в магазине. Надеемся, что наши клиенты оценят новшества и посещение магазина станет еще приятнее», – рассказала директор по торговле Maxima Latvija Арта Тимермане.

...Если давно не были в Maxima XXX в ТЦ Akropole Rīga, самое время заехать на огонек. Магазин полон подарков ко Дню всех влюбленных, а также продуктов по специальным акциям в честь своего грандиозного обновления. Так, красная форелевая икра (в баночке 200 граммов) стоит всего 7,99 евро. Чем не презент для любимых? Плавленый сыр Dzintars разных видов, 200 граммов, стоит 0,99 евро; мясо (любое, на развес) – скидка 30%; кулинарные изделия MEISTARA MARKA – скидка 30% и так далее.

Кроме того, если вы в Maxima XXX в ТЦ Akropole Rīga приобретаете товаров на 20 евро в период с 13 по 16 февраля, то можете получить скидку 50% на посещение ледовой арены торгового центра Akropole Rīga до 30 апреля этого года, что просто прекрасный бонус!

Ну и добавим, что бытовую химию, предметы для наведения чистоты, косметику и  многое необходимое для гигиены, корм для кошек и собак, а также бумажные полотенца, салфетки и прочее-прочее до 16 февраля (включительно) можно приобрести со скидкой 40%.

Подробнее – maxima.lv

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