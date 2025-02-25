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Перемирие в Украине возможно через несколько недель: Макрон

Редакция PRESS 25 февраля, 2025 17:04

Мир 0 комментариев

Scanpix/ CAP/MPI/RS ©RS/MPI/Capital Pictures

Президент Франции Эммануэль Макрон, как и президент США Дональд Трамп, считает возможным установление перемирия в Украине уже в течение ближайших нескольких недель. "Я думаю, что это осуществимо. Я думаю, что это может произойти в ближайшие недели", - сказал он в интервью телеканалу Fox News после визита к Трампу в Белый дом вечером в понедельник, 24 февраля. Ранее Трамп заявил, что войну в Украине можно завершить "в течение нескольких недель". 

"Инициатива президента Трампа - очень позитивный шаг", - сказал Макрон в интервью, комментируя решение Трампа установить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. Французский лидер также самокритично оценил действия европейских стран в отношении России и их реакцию на предыдущие этапы конфликта в Украине до начала войны в феврале 2022 года. 

Извлечь уроки из ошибок прошлого

По словам Макрона, соглашение о прекращении огня, согласованное в 2014 году на фоне войны с сепаратистами в Донбассе и аннексии Крыма, постоянно нарушалось Москвой. "И мы не реагировали - все мы", - пояснил Макрон. Он указал на отсутствие достаточного потенциала сдерживания перед началом российского вооруженного вторжения в Украину три года назад. Это, по мнению Макрона, и привело к решению России начать войну против соседнего государства. 

"Теперь важно, чтобы за временным перемирием или более продолжительным прекращением огня последовали переговоры о долгосрочном мире. При этом необходимо обсуждать вопросы гарантий безопасности", - подчеркнул Макрон.

Чтобы создать эффект сдерживания против России, украинская армия должна насчитывать около 800 000 солдат, указал он. Макрон также сообщил, что он вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером работает над франко-британским предложением о миротворческих силах на случай, если таковые потребуются. 

На карту поставлено доверие к США 

Эмманюэль Макрон признал, что Франции и всей Европе необходимо больше делать для обеспечения собственной обороны. "Ваш президент прав", - сказал он ведущему Fox News Брету Байеру. 

Макрон сказал, что в итоге должен быть подписан мирный договор, который затронет вопросы раздела территорий и восстановления Украины. При этом французский президент подчеркнул, что нужно четко определить, насколько США будут готовы проявить солидарность в том случае, если Россия нарушит соглашение. По словам Макрона, на карту поставлена не только безопасность Европы, но и доверие к США на мировой арене.

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