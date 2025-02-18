Переговоры о мире в Украине: будет ли в них участвовать Европа?

Место Европы за столом переговоров по прекращению войны России на Украине остается в неопределенным и после серии дипломатических встреч.

Во вторник Кит Келлогг, специальный посланник США по Украине и России, встретился с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейской комиссии, и Антониу Коштой, председателем Европейского совета. Оба они стремятся укрепить позицию блока в быстро развивающемся процессе, продвигаемом Дональдом Трампом.

Судя по результатам встреч, пока никто их них не получил дополнительных заверений в том, что место Европы обеспечено.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая из Саудовской Аравии после первого раунда переговоров со своим российским коллегой, заявил, что ЕС будет предложено присоединиться к переговорному процессу, но лишь для того, чтобы решить вопрос о снятии санкций с Кремля.

"Есть и другие стороны, против которых введены санкции, Европейскому союзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что против них тоже введены санкции", - сказал Рубио, настаивая на том, что на уступки придется пойти всем сторонам.

"Никто не остается в стороне", - добавил он.

Предложение Рубио о смягчении санкций противоречит заявленной ЕС цели заставить Россию заплатить за агрессию в Украине. Недавно Брюссель выдал кредит для Киева, используя замороженные активы России в качестве залога. Если эти активы будут разморожены, как того желает Кремль, то европейцам пришлось бы взять на себя погашение кредита.

Во время встречи с Келлогом фон дер Ляйен подчеркнула:

"ЕС готов работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают. /.../ Любая резолюция должна уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности".

Кроме того, фон дер Ляйен сказала Келлоггу, что блок готов усилить финансовую и военную поддержку Украины, что является ключевым требованием администрации Трампа. Последние данные Кильского института мировой экономики подтверждают, что коллективная поддержка Европы (132 млрд евро) превышает поддержку США (114 млрд евро).

Отвечая на вопрос, получила ли фон дер Ляйен обещание, что Европа будет иметь место за столом переговоров и её голос будет услышан, представитель Еврокомиссии не раскрыл дальнейших подробностей и сказал, что ни одно решение по Украине не должно быть выработано без участия Киева и ЕС. (Украина является кандидатом на вступление в блок).

"Различные встречи, которые сейчас проходят, нужно рассматривать как начало процесса, - сказал пресс-секретарь ЕК. - В конечном итоге эти встречи должны объединить все заинтересованные стороны, чтобы понять, как нам двигаться дальше".

Встреча Кошты и Келлогга прошла в схожем ключе.

"Украина может рассчитывать на Европу. Мы готовы продолжать конструктивную работу с США для обеспечения мира и безопасности", - заявил Кошта в социальных сетях.

Глава Евросовета предупредил, что мир не может быть простым прекращением огня, и это мнение разделяют другие европейские лидеры, которые опасаются, что поспешная сделка по прекращению боевых действий позволит России перегруппировать свои силы и развязать новый конфликт в будущем.

Офис Келлога не сразу предоставил информацию. На своем аккаунте в X он описал свою встречу с Коштой как отличную дискуссию.

Столик на четверых?

Встречи с Келлогом состоялись через день после того, как группа из 11-ти европейских лидеров, включая фон дер Ляйен и Кошту, собралась в Париже на экстренное совещание, созванное президентом Франции Эммануэлем Макроном в ответ на телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и внезапное начало переговоров.

Лидеры договорились усилить финансовую и военную поддержку Украины, но не смогли прийти к единому мнению по поводу новых гарантий безопасности, таких как потенциальная миротворческая миссия. Белый дом распространил анкету, в которой европейцев спрашивают об их готовности разместить такие силы в Украине и об их ожиданиях со стороны Америки.

Макрон разговаривал с Трампом до и после саммита.

Французский лидер также пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который неоднократно предупреждал, что его страна не согласится на сделку, заключенную за ее спиной.

"Гарантии безопасности должны быть прочными и надежными, - заявил Зеленский после беседы с Макроном в понедельник вечером. - Любое другое решение без таких гарантий - например, хрупкое прекращение огня - будет лишь очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой войне России против Украины или других европейских стран".

Звонок Трампа Путину, состоявшийся без предварительных консультаций с западными союзниками, прервал трёхлетние усилия по дипломатической изоляции российского лидера и вызвал мощные потрясения в европейских столицах, оставив их заметно обеспокоенными.

Келлогг усугубил чувство паники, когда заявил, что с Европой будут консультироваться на протяжении всего процесса, но в конечном итоге её исключат из числа участников переговоров.

"Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию", - сказал отставной генерал на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности.

Келлог объяснил, что мирный процесс будет идти по "двуединому пути": с одной стороны, США будут говорить с Россией, а с другой - с Украиной и демократическими союзниками, поддерживающими раздираемую войной страну.

Первая российско-американская встреча состоялась во вторник: госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии. Стороны договорились назначить специальные группы для продолжения переговоров.

Кремль заявил, что на встрече состоялся серьезный разговор по всем вопросам, но добавил, что трудно оценить, насколько сближаются позиции.

Госсекретарь США назвал эту встречу первым шагом на долгом и трудном пути, за которым последуют новые встречи.

"Цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы он был справедливым, продолжительным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон", - сказал Рубио.

Перед началом переговоров в Эр-Рияде Сергей Лавров отверг идею включения Европы в этот процесс.

"Если они будут выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?" - заявил Лавров.

Дата встречи Трампа и Путина пока не назначена.