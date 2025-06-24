Пенсии, пособия, налоги: последние изменения в законах

Пенсии и пособия

Новые нормативы

Пенсионерам надо внимательно следить за изменениями, и не только в размере пенсий. Изменения установлены в порядке начисления пенсий для некоторых категорий жителей по сравнению с прежним периодом, также внесены поправки в подсчете страхового стажа. Особенно внимательно надо следить за новостями в применении подоходного налога и необлагаемого минимума.

V Пенсионный возраст

В 2025 году пенсионный возраст - 65 лет, одинаково для мужчин и женщин, возраст досрочного выхода на пенсию — 63 года.

Государственная пенсия назначается лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим страховой стаж не менее 20 лет.

V Доплаты

С января 2025 года к пенсиям по старости и инвалидности в Латвии, назначенным в период с 1 января 2015-го по 31 декабря 2017-го, применяется доплата за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года и учтенный при расчете пенсии. Размер доплаты составляет 1,62 евро за год стажа.

V Трудовой стаж

Изменены условия определения страхового стажа для лиц, имевших до 31 декабря 1990 года периоды работы и приравненные к ним периоды в бывших республиках СССР: Армении, Азербайджане, Грузии, Туркменистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане или Узбекистане.

Периоды трудового стажа в этих странах до 31 декабря 1990 года (для граждан Латвии – периоды работы и приравненные к ней периоды; для иностранцев и неграждан Латвии – периоды обучения, приравненные к работе) будут учитываться только в том случае, если накопленный страховой стаж в Латвии после 1 января 1996 года составит не менее 20 лет...

Государственные социальные пособия

Они предусмотрены для людей с инвалидностью

Изменения для людей с инвалидностью предусматривают не только увеличение минимальных пенсий, но и некоторые другие льготы.

* Размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом в этом году увеличился со 313,43 евро в прошлом году до 413,43 евро..

* Инвалиды по зрению 1-й группы имеют возможность получать пособие на услуги ассистента по месту жительства, воспользовавшись услугами почтальона...

Пособие по уходу за ребЕнком

Если родитель работает

После рождения ребенка часть родителей выходят на работу. В этот период государство выплачивает также пособие по уходу за ребенком, но не в полном размере.

Если во время получения пособия по уходу за ребенком лицо, осуществляющее уход, работает или получает доход в качестве самозанятого лица и не находится в отпуске по уходу за ребенком, то ему полагается 75% от суммы предоставленного пособия по уходу.

Норма действует в период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Пособие по уходу за ребенком выплачивается за предыдущий месяц...

2-й пенсионный уровень

Минус 1 процент

В этом году произошли изменения и в порядке перечисления пенсионных накоплений на 2-й пенсионный уровень.

На период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028-го меняется распределение ставок пенсионных взносов: 1 процентный пункт переносится из 2-го пенсионного уровня в 1-й пенсионный уровень.

Это означает, что в этот период ставка взносов социального страхования с доходов человека во 2-м пенсионном уровне составляет 5%, а в 1-м пенсионном уровне – 15%.

Взносы на счет участника 2-го пенсионного уровня регистрируются в четвертом месяце, следующем за отчетным месяцем. Таким образом, взносы в размере 5% от дохода, полученного в январе, видны в выписке по счету участника в мае 2025 года.

Чтобы накопленный капитал умершего участника 2-го пенсионного уровня можно было получить в качестве наследства или добавить к накопленному капиталу указанного лица, в 2025 году он должен составлять не менее 58,10 евро...

Подоходный налог

Было три ставки - стало две

Заметны изменения в порядке применения подоходного налога на доходы физических лиц и не облагаемого налогом минимума в том числе на выплаты, производимые Государственным агентством социального страхования (VSAA).

С 1 января 2025 года установлена повышенная ставка налога на доходы физических лиц (IIN) — 25,5%, а также на государственные пенсии и некоторые пособия, выплачиваемые VSAA:

- пособие по болезни;

- пенсии;

- унаследованный капитал 2-го пенсионного уровня, если наследник выбирает его путем перевода на счет в кредитной организации;

- переплаченные взносы государственного социального страхования.

* Для плательщика установлен единый (фиксированный) не облагаемый налогом минимум в размере 510 евро в месяц. Применяется и при выплате пособия по болезни.

* Не облагаемый налогом минимум для получателей пенсий по старости, инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери кормильца и специальных государственных пенсий в 2025 году составляет 1 000 евро в месяц.

V 500 + 500

Работающие получатели пенсий имеют возможность выбрать, как будет применяться не облагаемый налогом минимум в размере 1 000 евро.

1. Необлагаемый минимум 1 000 евро применяется к пенсии, если налоговая книжка на заработную плату была подана в VSAA.

Если размер пенсии составляет менее 1 000 евро, вы можете получить возврат налога, подавая в Службу госдоходов (VID) годовую декларацию о доходах.

2. Применить необлагаемый минимум 500 евро к пенсии и 500 евро к зарплате (разделенный необлагаемый минимум), если работодателю представлена налоговая книжка по заработной плате.

Чтобы применять разделенный необлагаемый минимум со следующего месяца, налоговую книжку надо представить работодателю до 15-го числа текущего месяца в системе электронного декларирования VID EDS.

Для работающих получателей пенсий не облагаемый налогом минимум автоматически применяется VSAA, принимая во внимание место подачи налоговой книжки заработной платы...

Государственное социальное страхование

Обязательные взносы

Минимальная месячная заработная плата в 2025 году установлена в размере 740 евро в месяц. Соответственно установлен размер обязательных взносов государственного социального страхования.

1. Для самозанятых лиц, если их ежемесячный доход:

- не достигает 740 евро – обязательные взносы государственного соцстрахования в размере 10% на пенсионное страхование должны уплачиваться ежеквартально;

- достигает и превышает 740 евро - обязательные взносы должны быть уплачены не менее чем с 740 евро в размере 31,07% по всем видам страхования и с разницы между фактическим доходом и объектом обязательных взносов - 10% на пенсионное страхование.

2. Для лиц, добровольно вступивших в государственное социальное страхование и добровольно уплачивающих обязательные взносы, минимальный объект взносов за календарный год устанавливается в размере 8 880 евро. Это означает, что обязательные взносы должны вноситься ежегодно с суммы, не менее чем указанная.

В период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027-го годовой максимальный объект обязательных взносов государственного социального страхования и добровольных взносов устанавливается в размере 105 300 евро.

VSAA рассчитает минимальные обязательные взносы государственного соцстрахования для тех работников и самозанятых лиц, квартальный доход которых, задекларированный VID, составит менее 2 220 евро (три минимальные зарплаты).

V Авторские гонорары

В период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027-го действует специальный режим налогообложения авторских гонораров. Это означает, что и в 2025 году лица, получающие доходы в виде гонораров, будут иметь право не регистрироваться в качестве субъектов хозяйствования, а действующий порядок в отношении объекта обязательных взносов и минимальных обязательных взносов государственного социального страхования сохранится...

(!) Больше информации – на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:

vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА