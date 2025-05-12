Отличный старт: хоккейная сборная Латвии в первом матче чемпионата мира победила сборную Франции

В конце основного времени игры Данс Лочмелис дважды забросил шайбу в пустые ворота, а до этого в игре отличились Мартиньш Дзиеркалс и Кристапс Зиле.

В начале первого периода латвийской сборной не удалось создать серьезной угрозы для французов. Хотя вратарю сборной Франции Кантену Папийону пришлось как следует поработать, первым пропустил шайбу Кристерс Гудлевскис - ее забил Дилан Фабре. На 36-й минуте игры Дзиеркалс сравнял счет, воспользовавшись замешательством в рядах противника.

На 3-й минуте 3-го периода после броска Зиле шайба сменила направление полета и попала в ворота французов - 2:1. Пару минут спустя в одном из эпизодов Папийон ошибся и ушел далеко от ворот, но французы не дали шайбе перейти к латвийской сборной.

В конце игры Папийона сменили на шестого полевого игрока, за 84 секунды до сигнала к окончанию матча Лочмелис забросил шайбу в пустые ворота. Французы продолжили игру с шестью полевыми игроками, и Лочмелису удалось на последней минуте еще раз забросить шайбу в пустые ворота.

Второй матч сборной Латвии состоится в 17:20 с Канадой. Далее предстоят игры со Словенией, хозяйкой чемпионата - Швецией, Финляндией, Словакией, а последний матч в группе Латвия сыграет с Австрией.

Чемпионат мира по хоккею проходит в датском городе Хернинге и в столице Швеции - Стокгольме. Он завершится 25 мая. В Хернинге пройдут игры группы В и два четвертьфинала, а в Стокгольме - группы А, два четвертьфинала, полуфиналы и борьба непосредственно за медали.