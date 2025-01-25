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Отказалась от секса, но признана невиновной в распаде семьи: решение ЕСПЧ взбудоражило Францию

© BBC 25 января, 2025 11:33

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Француженка, более 10 лет оспаривавшая в судах причины ее развода с мужем, наконец выиграла дело в ЕСПЧ. Суд в Страсбурге постановил, что ее нельзя считать виновной в распаде брака из-за того, что она отказалась от секса с мужем. Именно такое основание указал в своем вердикте французский суд при бракоразводном процессе.

Судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что французское правосудие нарушило права истицы на уважение к частной и семейной жизни в соответствии с европейским законодательством в области прав человека.

Это решение положило конец юридическому спору, который длился более 10 лет в судах Франции.

Истица, известная как Х.В. (сейчас ей 69 лет), заявила, что ее победа – это шаг вперед к пересмотру юридических аспектов сексуальных отношений в браке.

По словам адвоката Лилии Миссен, решение ЕСПЧ поспособствует разрушению устаревшей концепции «супружеского долга». Она призвала французские суды соответствовать современным взглядам на согласие и равенство.

Дело Х.В.

Х.В., проживающая в Ле Шене недалеко от Парижа, вышла замуж за своего мужа Ж.С. в 1984 году. У пары родились четверо детей, в том числе дочь с инвалидностью, нуждавшаяся в постоянном уходе. Забота о детях лежала полностью на Х.В.

Их супружеские отношения ухудшились после рождения первого ребенка, к 1992 году у Х.В. начались проблемы со здоровьем. В 2002 году муж начал поднимать на нее руку и оскорблять словесно. Еще через два года она перестала заниматься с ним сексом, и в 2012-м Ж.С. подал на развод.

Женщина не возражала, так как тоже хотела развестись, но она не была согласна с тем, что основанием для их развода суд первой инстанции признал ее отказ исполнять супружеский долг.

Она обратилась в апелляционный суд в Версале, но в 2019 году он отклонил ее жалобу, оставив в силе версию развода ее мужа. Позже и Кассационный суд, высшая апелляционная инстанция во Франции, также отклонил ее жалобу без объяснения причин.

Но Х.В. не хотела сдаваться, считая несправедливым, что после долгих лет домашних забот, побоев и оскорблений ее назначили виноватой в распаде семьи.

Женские правозащитные группы, поддерживавшие Х.В. на протяжении ее тяжбы, заявляли, что своими решениями французские судьи продолжают навязывать «архаичный взгляд на брак», который лишь укореняет вредные стереотипы.

В 2021 году она передала дело в Европейский суд по правам человека, который постановил, что государства не должны вмешиваться в вопросы сексуальности. В вердикте ЕСПЧ говорится, что пункт о брачных обязательствах во французском законодательстве перечеркивает важность такого обстоятельства как секс по согласию.

Суд подчеркнул, что согласие на брак не означает согласия на секс в будущем. В противном случае, говорится в постановлении, изнасилование в браке фактически перестает быть серьезным преступлением.

Острая тема

Решение ЕСПЧ принято на фоне повышенного внимания к теме согласия в сексе в связи с недавним громким судебным процессом над Домиником Пелико, который годами накачивал свою жену транквилизаторами, насиловал ее сам и приглашал для этой цели десятки посторонних мужчин.

Представительницы феминистского движения во Франции заявляют, что вердикт ЕСПЧ напомнил о необходимости обновить часть французских законов и пересмотреть культурные основы, влияющие на убеждения общественности.

Недавно группа членов французского парламента рекомендовала коллегам включить концепцию несогласия на секс в юридическое определение изнасилования. По словам авторов рекомендации, согласие должно даваться добровольно и может быть отозвано в любое время.

 

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