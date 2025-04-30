Отец Букайнса освобожден из-под стражи под залог в 200 000 евро

Решение о залоге было принято 28 апреля, и сегодня Сергей Букайнс вышел на свободу.

В отношении его по-прежнему действуют меры пресечения: запрет на выезд из страны и запрет на приближение к потерпевшей и ее представителю, то есть к своей внучке и бывшей невестке.

Ранее из-под стражи под такой же залог была освобождена мать Букайнса Светлана, которая проходила по делу вместе с мужем Сергеем.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года прокремлевский активист и член "Антифашистов Прибалтики" Станислав Букайнс бежал из Латвии на сапборде, похитив свою пятилетнюю дочь Монику. Букайнс остался в России, а бывшей жене Букайнса удалось вернуть похищенную Монику - за нее ходатайствовал МИД Латвии.

По делу были задержаны два человека. Прозвучали версии, что это родители Букайнса, которые помогли похитить маленькую Монику.