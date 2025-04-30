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Отец Букайнса освобожден из-под стражи под залог в 200 000 евро

© LETA 30 апреля, 2025 18:16

Новости Латвии 0 комментариев

Отец прокремлевского активиста Станислава Букайна Сергей Букайнс освобожден из-под стражи под залог в 200 000 евро по делу о похищении своей несовершеннолетней внучки, сообщили в Рижском городском суде.

Решение о залоге было принято 28 апреля, и сегодня Сергей Букайнс вышел на свободу.

В отношении его по-прежнему действуют меры пресечения: запрет на выезд из страны и запрет на приближение к потерпевшей и ее представителю, то есть к своей внучке и бывшей невестке.

Ранее из-под стражи под такой же залог была освобождена мать Букайнса Светлана, которая проходила по делу вместе с мужем Сергеем.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года прокремлевский активист и член "Антифашистов Прибалтики" Станислав Букайнс бежал из Латвии на сапборде, похитив свою пятилетнюю дочь Монику. Букайнс остался в России, а бывшей жене Букайнса удалось вернуть похищенную Монику - за нее ходатайствовал МИД Латвии.

По делу были задержаны два человека. Прозвучали версии, что это родители Букайнса, которые помогли похитить маленькую Монику.

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