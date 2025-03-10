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Отдать оборону в руки одной Франции было бы безответственно: премьер-министр Литвы

© LETA 10 марта, 2025 17:31

Мир 0 комментариев

После того, как бывший министр обороны, представитель оппозиции Лауринас Касчюнас раскритиковал реакцию премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса на предположение президента Франции о том, что ядерное оружие его страны могло бы защищать Европу от России,  Палуцкас подчеркивает, что было бы безответственно отдавать безопасность всей страны в одни руки.

«Эта доктрина ядерного сдерживания должна быть известна всем, кто отвечал за оборону и безопасность страны, поэтому говорить о том, что ядерную доктрину НАТО можно изменить одним заявлением «Франция теперь об этом позаботится» — просто ужасно безответственно и даже опасно», — заявил Палуцкас журналистам в субботу.

Он также подчеркнул, что арсенал НАТО в десять раз больше, чем у Франции.

«Спросите НАТО, спросите нашего посла в НАТО, что они думают по этому поводу. Ведь арсенал НАТО, арсенал США, на который сегодня опирается вся Европа, в котором участвуют семь государств-членов, в десятки раз больше, чем у Франции. В конечном итоге каждая страна должна выделить дополнительное огромное финансирование, которое отрезается от конвенциональных сил, поэтому подобные выступления оппозиции представляют собой самую большую угрозу нашим планам по обеспечению адекватной обороны», — сказал премьер.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе предложил, чтобы ядерный арсенал его страны  способствовал повышению безопасности Европы, защищая ее от российских угроз.

Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил Макрона за это предложение и получил заверения, что советник президента Франции приедет в Литву, чтобы более подробно представить эту идею.

Инициативу президента положительно оценил бывший министр обороны Касчюнас, находящийся сейчас в оппозиции. Тогда Палуцкас подчеркнул, что это предложение еще слишком преждевременное.

Комментируя реакцию премьера, Касчюнас раскритиковал Палуцкаса за его негосударственный подход к данной ситуации.

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