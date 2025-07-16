Отчим насиловал восьмилетнюю падчерицу. Дело отправлено в суд

Также мужчине предъявлено обвинение в совершении орального акта с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, против её воли, с использованием авторитета и угроз (сексуальное насилие).

Согласно информации, полученной в ходе расследования, мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера с восьмилетней девочкой в состоянии алкогольного опьянения в период с июня 2018 года по август 2019 года, используя беспомощное состояние потерпевшей и её неспособность сопротивляться и полностью осознавать происходящее. Отчим совершал эти действия в то время, когда мать девочки отсутствовала.

Он давал девочке играть в игры на планшете, обещал сладости и то, что в случае покорности не будет бить её мать.

Прокуратура подчеркивает, что своими действиями обвиняемый угрожал половой неприкосновенности и нравственности потерпевшей девочки, препятствуя её нормальному физическому, психическому и сексуальному развитию.

Прокуратура призывает каждого, кто имеет малейшие подозрения, что ребенок мог пострадать от сексуального или иного вида насилия, немедленно обращаться в Государственную полицию.

Прокуратура отмечает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.