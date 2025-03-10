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«Остались только обглоданные ребра и фрагменты черепа»: дикие волки держат в страхе жителей Балви

Редакция PRESS 10 марта, 2025 18:22

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Опасаясь за свою безопасность, жители Балвского края начали сбор подписей с требованием увеличить квоты на охоту на волков. В этом сезоне разрешенный лимит в 300 волков по всей стране был исчерпан уже в январе, однако нападения хищников продолжаются, сообщает 360TV.

«Я плакал, плакал так, как не плакал уже давно», – рассказывает Валентин Кейшс. Со слезами на глазах он вспоминает тот день, когда в своем дворе нашел растерзанную волками собаку: «Остались только задние лапы, позвоночник, обглоданные ребра и фрагменты черепа».

Местные жители утверждают, что за последние месяцы в крае были загрызены как минимум семь собак, а за последние годы из-за нападений хищников исчезло несколько овцеводческих хозяйств. В связи с этим жители Балви начали собирать подписи с требованием увеличить квоты на отстрел волков.

Валентин, один из организаторов сбора подписей, обеспокоен не только безопасностью домашних животных:
«Теперь мы провожаем сына до школьного автобуса, потому что больше не чувствуем себя в безопасности, хотя и не живем в лесу. Я не жажду крови волков, но их популяцию необходимо регулировать».

В местном самоуправлении признают – ситуация серьезная. Показательно, что волк является символом края. Государственная лесная служба уже выдала одну дополнительную квоту, однако и здесь считают, что этого недостаточно. По словам службы, все нападения были проанализированы, но пока оснований для увеличения квот нет. Дополнительное разрешение на отстрел может быть выдано только для конкретного проблемного животного.

Жители, однако, полны решимости продолжать борьбу за свою безопасность. В то же время Государственная лесная служба подчеркивает, что на территории Латвии не зафиксировано случаев нападения волков на людей, поэтому оснований для паники нет.

Служба также напоминает, что о нападениях волков следует сообщать через официальный портал “mednis.lv”.

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