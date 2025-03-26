Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

Особенно в Риге: заболеваемость гриппом продолжает расти

© LETA 26 марта, 2025 20:14

Новости Латвии 0 комментариев

Заболеваемость гриппом продолжает расти и остается на высоком уровне, самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Риге, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Самая высокая интенсивность гриппа зафиксирована в Риге, где было зарегистрировано 204 случая заболевания гриппом. На прошлой неделе грипп был подтвержден у 300 человек, что на 65 меньше, чем неделей ранее.

Случаи гриппа были зарегистрированы также в Даугавпилсе, Юрмале, Екабпилсе, Лиепае, Резекне, Валмиере, Елгаве и Гулбене.

Как и в предыдущем сезоне, гриппом болеют в основном дети до 14 лет. На предыдущей неделе заболеваемость снизилась во всех возрастных группах и осталась на среднем уровне в возрастной группе 15 лет и старше.

На грипп в стационаре было обследовано 684 пациента, из них подтвержден грипп в 71 случае, или 10,4%. Вирус гриппа А был выявлен у 43 пациентов, а вирус гриппа В - у 12.

Также поступило шесть сообщений о смертельных случаях среди пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа А. Все пациенты были старше 40 лет и имели многочисленные сопутствующие заболевания и факторы риска.

На прошлой неделе было проведено 1172 теста на "Covid-19", из которых 32, или 2,7% оказались положительными. Неделей ранее вирус был подтвержден в 2,5%, или 23 случаях.

Было госпитализировано 29 пациентов, что на два случая больше, чем на предыдущей неделе. Всего на этой неделе был госпитализирован 61 пациент с подтвержденной инфекцией "Covid-19", у 24 из которых она была основным диагнозом.

Также зарегистрирована одна смерть пациента с "Covid-19".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге мощно ограничили азартные игры: подробности

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду приняла новые обязательные правила, устанавливающие очень широкие ограничения на азартные игры на территории столицы.

Рижская дума в среду приняла новые обязательные правила, устанавливающие очень широкие ограничения на азартные игры на территории столицы.

Читать

В датскую армию теперь будут призывать и женщин: это третья страна НАТО с обязательной службой и для них

Мир 19:25

Мир 0 комментариев

Правительство Дании вводит обязательную военную службу для женщин. Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля - значительно раньше, чем планировалось до сих пор, заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен во вторник, 25 марта.

Правительство Дании вводит обязательную военную службу для женщин. Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля - значительно раньше, чем планировалось до сих пор, заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен во вторник, 25 марта.

Читать

Спасатели заворачивали кого-то в одеяло: в Кенгарагсе в реку упал автомобиль

Важно 18:58

Важно 0 комментариев

Во вторник, около 20.00, на променаде в рижском микрорайоне Кенгарагс в воду въехал автомобиль.

Во вторник, около 20.00, на променаде в рижском микрорайоне Кенгарагс в воду въехал автомобиль.

Читать

Если папа мало зарабатывает: каков минимальный размер алиментов?

Юридическая консультация 18:57

Юридическая консультация 0 комментариев

"Родители находятся в процессе развода. Ребенок останется жить с матерью, а отец должен будет платить алименты. Обязан ли он платить, если у него нет работы или маленькая зарплата и он не может платить столько, сколько запросила бывшая жена? Есть же в законе статья, что алименты зависят от материального положения родителя?"

"Родители находятся в процессе развода. Ребенок останется жить с матерью, а отец должен будет платить алименты. Обязан ли он платить, если у него нет работы или маленькая зарплата и он не может платить столько, сколько запросила бывшая жена? Есть же в законе статья, что алименты зависят от материального положения родителя?"

Читать

Брюссель просит граждан ЕС собрать» тревожный чемоданчик»: что в нем?

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

В аварийный набор должны входить, помимо прочего, продукты питания и вода, рассчитанные на трое суток, лекарства, копии важных документов, удостоверяющих личность.

В аварийный набор должны входить, помимо прочего, продукты питания и вода, рассчитанные на трое суток, лекарства, копии важных документов, удостоверяющих личность.

Читать

Купил билет на заправке: латвиец выиграл миллион евро в лотерею

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В моментальной лотерее «Миллион» VAS «Latvijas loto» в третий раз выигран миллион евро, сообщили в компании.

В моментальной лотерее «Миллион» VAS «Latvijas loto» в третий раз выигран миллион евро, сообщили в компании.

Читать