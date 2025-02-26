Ошибки и привычки в уходе за очками, которые сокращают их срок службы Реклама Редакция PRESS 26 февраля, 2025 13:11 Реклама

При покупке новых очков мы относимся к ним так же, как к новой паре обуви: тщательно протираем каждое пятнышко, храним в футляре, когда не носим. Но со временем начинаем обращаться с ними небрежно. Мы даже не замечаем, как такие действия, как протирание линз чем попало или ношение очков в горячей бане, приводят к ужасным последствиям – оправа деформируется, покрытие линз портится, и мы начинаем видеть мир сквозь мутную дымку. Специалисты сети оптик Fielmann делятся советами, как правильно ухаживать за очками, чтобы они служили дольше и радовали своей качественной оптикой.

Неправильная чистка линз

Специалисты оптики, которые ежедневно сталкиваются с различными случаями повреждения очков, замечают, что клиенты часто выбирают линзы с самыми передовыми технологиями, но экономят на средствах по уходу: используют неподходящие спреи, протирают линзы футболками или шарфами. Неудивительно, что даже после интенсивного протирания на линзах остаются следы.

Многие владельцы очков любят удобные влажные салфетки для чистки, которые продаются в супермаркетах. Однако специалисты Fielmann предупреждают: такие салфетки часто содержат агрессивные вещества, включая высокий процент этилового спирта, который со временем повреждает покрытие линз, делая их матовыми. Безопасными для ваших очков являются только салфетки, приобретенные в оптике, так как они разработаны и протестированы сертифицированными производителями линз.

"СПА" для очков – лучший уход

Очки загрязняются из-за контакта с кожей, косметикой, кремами, оседают пыль и другие частицы, поэтому их необходимо регулярно мыть. В салонах Fielmann предлагается бесплатная ультразвуковая чистка очков. Вы также можете организовать "спа-процедуру" для своих очков дома:

Используйте теплую воду, жидкое мыло для рук или мягкое средство для мытья посуды.

Под струей воды аккуратно промойте линзы, растирая их пальцами.

Вытрите очки мягкой косметической салфеткой (не бумажным полотенцем и не туалетной бумагой).

Почему важно мыть очки? При сухой чистке ткань впитывает часть загрязнений, но другая часть остается в зазорах между оправой и линзой. Только ультразвуковая чистка удаляет всю грязь даже из труднодоступных мест, возвращая очкам сияющий вид.

Очки и острые предметы – несовместимы

Неправильное хранение также сокращает срок службы очков. Часто можно увидеть, как люди кладут очки линзами вниз на твердую поверхность, бросают их в карман без футляра или просто кидают в сумку. Но где же то обещание заботиться о них, которое вы давали себе при покупке новых очков?

Важно помнить! Современные линзы имеют прочное покрытие, устойчивое к царапинам, но полностью нецарапаемых линз не существует. Некоторые поврежденные оправы можно восстановить полировкой, но поцарапанные линзы уже не исправить.

Снятие очков одной рукой

Многие привыкли снимать очки, держа за дужку одной рукой – это выглядит элегантно, но может привести к неприятным последствиям. Оправа деформируется, дужки растягиваются, ослабляются крепления и винты. В результате очки начинают плохо сидеть, сползать с носа, что может повлиять даже на зрение.

Совет: надевайте и снимайте очки обеими руками, чтобы избежать их деформации.

Еще одна вредная привычка – носить очки на лбу или голове.

Опасность высоких температур

Знаете ли вы, что покрытие линз может повредиться не только от высокой температуры, но и от резких перепадов? Это может привести к появлению трещин на защитном слое.

Чего следует избегать:

Открытие горячей духовки, поток горячего воздуха от фена на максимальной температуре;

Нахождение в бане, рядом с грилем, костром или камином;

Оставление очков под прямыми солнечными лучами летом;

Оставление очков в машине в жаркий день – температура в салоне может быть вдвое выше, чем на улице, что приведет к деформации оправы и повреждению линз.

Не пытайтесь ремонтировать очки самостоятельно!

Если выпал винт, очки деформировались, или вы случайно выдавили линзу – не пытайтесь исправить это сами. Доверьтесь специалистам Fielmann, которые помогут вернуть вашим очкам первоначальный вид и дадут рекомендации по уходу, чтобы они служили вам как можно дольше.

Fielmann заботится о каждом клиенте – и взрослых, и детях!