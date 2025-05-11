«Ошибка журналистов ЛТВ?» Почему новый римский папа Лев XIV в новостях вдруг стал Леоном

Она в своем посте пишет следующее: "Эй, знающие люди! Просветите меня, незнайку, почему новости на ЛТВ упорно называют нового папу Леоном, если везде в других местах официально пишут Лео?!"

Ситуация действительно неоднозначная: в Латвии нечасто, но встречается как имя Лео, так и Леон (Леонс).

Далее в комментариях автор твита продолжает развивать тему: "Значит, вполне серьезно - моего сына зовут Гвидо. Вы думаете, что это неправильно и я должна звать его Гвидоном?!"

Ее пытаются убедить, что журналисты просто следуют принятой в Латвии традиции локализации имен римских пап, ссылаясь на пример Иоанна-Павла II, чье имя на латышском языке традиционно выглядело как Jānis Pāvils II.

Удалось ли комментаторам убедить автора поста, что журналисты не ошиблись, - вопрос открытый. Но вот примеры некоторых их откликов на ее твит:

- Потому что предыдущие 13 пап с этим именем по-латышски были Леонами. Так написано в энциклопедиях, в книгах по истории, так принято называть святого (первого папу с этим именем). И, кстати, так этого папу будут звать и итальянцы за пределами ворот Ватикана: у них этот 14-й тоже будет "папа Леоне".

- Потому что впредь Атис будет Атисоном и Отто - Оттисоном.

- Предыдущего тоже по-латышски было бы правильно называть Францис, а не Франциск.

- LSM обязательно исправит эту ошибку! Чтобы подобное не повторилось, рекомендую отправить в Ватикан бригаду компетентных журналистов.

- Лёня все же более известен.