Орбан заблокировал декларацию всех 27 стран ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз воспрепятствовал принятию совместной декларации глав государств и правительств всех 27 стран ЕС по Украине. Соответствующую запись Орбан в четверг, 20 марта, оставил в Twitter.

"Вето! Хватит! Мы спросим венгерский народ о членстве Украины в ЕС. До этого момента мы не можем поддержать какую-либо общую позицию по этому вопросу", - написал глава венгерского кабмина.



Декларацию приняли 26 стран ЕС

Декларация была обнародована 26 главами государств и правительств стран ЕС, передало агентство AFP. В документе содержатся высказывания в поддержку Киева. Страны, подписавшие декларацию, призвали "немедленно активизировать усилия по удовлетворению неотложных военных и оборонных потребностей Украины".

Упоминалась также инициатива верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, которая добивается выделения Украине 5 млрд евро на артиллерийские боеприпасы в текущем году. Евросоюз будет "интенсивно поддерживать усилия Украины по проведению реформ на пути к членству в ЕС", подчеркивалось в документе далее.