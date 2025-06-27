После нескольких недель молчания президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен наконец поддержала празднование в видеообращении в среду. «Я призываю венгерские власти разрешить проведение гей-парада в Будапеште», — заявила она. «ЛГБТИК+ сообществу Венгрии и других стран: я всегда буду вашим союзником».

Орбан немедленно ответил в социальных сетях и призвал фон дер Ляйен «воздержаться от вмешательства в правоохранительные дела государств-членов».

Хотя она не будет присутствовать лично, чтобы бросить вызов Орбану, более 70 членов Европейского парламента планируют принять участие в мероприятии. К ним присоединятся министр культуры Испании Эрнест Уртасун, министр образования Нидерландов Эппо Бруинс, представители французского правительства, мэры крупных европейских столиц, бывший премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо и бывший премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Европейский комиссар от Бельгии Хаджа Лахбиб также прибудет в Будапешт в пятницу в преддверии мероприятия.

В то же время Венгрия дает понять, что иностранные высокопоставленные лица будут нарушать закон. Несмотря на список международных гостей, министр юстиции Бенце Тузон настаивает на том, что парад запрещен.

В письме, направленном на этой неделе в несколько посольств и полученном POLITICO, он повторил, что организаторы могут быть подвергнуты тюремному заключению и что празднование является незаконным. Письмо было написано в ответ на совместное заявление десятков послов в Будапеште, в основном из стран ЕС, поддержавших мероприятие и его организаторов.

«Просим вас обеспечить, чтобы ваши сотрудники и коллеги были должным образом проинформированы об этих фактах в целях поддержания ясности, — написал Тузсон. Правовая ситуация ясна: гей-парад является запрещенным законом собранием, организация или объявление о котором квалифицируется как уголовное преступление, наказуемое лишением свободы на срок до одного года в соответствии с венгерским законодательством... Те, кто принимает участие в мероприятии, запрещенном властями, совершают правонарушение».

Несмотря на то, что они действуют незаконно, маловероятно, что участники марша будут подвергнуты прямым действиям со стороны полиции или ультраправых протестующих. Во время пресс-брифинга в четверг Орбан призвал людей не участвовать в мероприятии, но отметил, что применение силы не планируется. «Венгрия — цивилизованная страна. Мы не причиняем друг другу вреда», — добавил он.

Большую озабоченность вызывает вопрос о том, будет ли правительство использовать технологию распознавания лиц для штрафования участников, что рассматривается Комиссией, поскольку это может нарушить законодательство ЕС.

В знак того, что участники не считают мероприятие опасным, представитель министра культуры Испании Уртасуна, который будет присутствовать на мероприятии, заявил POLITICO, что «они не поддерживают контактов с венгерской полицией».

Несмотря на международную мобилизацию, ни один политический игрок в Венгрии не использует этот либеральный импульс. Хотя несколько представителей партий, таких как левоцентристская Демократическая коалиция, Партия зеленых мэра Будапешта Гергейе Карэчони или сатирическая Партия двуххвостого пса, примут участие в гей-параде, все они куда менее популярны, чем основной оппозиционер Орбана - Петер Магьяр.

Партия Магьяра «Тиса» лидирует в опросах общественного мнения уже несколько месяцев, наращивая популярность. Однако «Тиса» систематически избегает темы запрета на проведение Будапештского прайда, как и более широкой темы прав ЛГБТК+ и политики идентичности, поскольку стремится сформировать широкое большинство, чтобы отнять власть у Орбана на предстоящих выборах в апреле 2026 года. «Мы отказываемся попадать в ловушку Орбана. Мы не будем использоваться в провокации культурной войны, призванной разделить общество и отвлечь внимание от коллапса государственных услуг и стремительного роста стоимости жизни», — заявил POLITICO правая рука Магьяра, депутат Европарламента Золтан Тарр.

Культурная война

Венгрия с ее ультраправым правительством во главе с партией «Фидес» возглавила наступление на либеральный подход Европы к гражданским правам и сексуальной и гендерной свободе. В последние годы Орбан перенял риторику консервативного движения MAGA в США, став европейским лидером глобальной борьбы против «гендерной идеологии» и «культуры просветления».

В первом десятилетии XXI века Венгрия была одной из самых прогрессивных стран ЕС в области прав ЛГБТК+, но после прихода к власти Орбана в 2010 году она откатилась назад и быстро запретила однополые браки и усыновление детей однополыми парами. В 2021 году его правительство приняло закон о защите детей, который позволяет властям запрещать контент для детей, изображающий или пропагандирующий гомосексуализм и смену пола.

В марте этого года правительство Орбана приняло закон, запрещающий публичные собрания, «пропагандирующие или демонстрирующие» ЛГБТК+, под предлогом защиты детей. Фактически запретив прайд-парады по всей стране, эта мера вызвала серьезную конфронтацию между правительством, с одной стороны, и мэром Карачони и организаторами Будапештского прайда, с другой.

Организаторы Будапештского прайда пообещали, что проведут свое ежегодное мероприятие, как и каждый год с 1997 года, когда столица стала первым городом Восточной Европы, где прошел прайд-парад. Вскоре после этого Карачони объявил, что нашел лазейку в законе, которая позволит провести празднование. Призвав городской совет организовать марш, Карачони фактически освободил организаторов мероприятия от необходимости получать разрешение полиции, которое они вряд ли получили бы.

Будут ли участники преследоваться и оштрафованы в рамках политической ответной меры — вопрос, который будет решаться в ближайшие недели и месяцы.