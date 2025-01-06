Оранжевое предупреждение! Надвигается ледяной дождь и сильнейший гололед

Как поясняет LVĢMC, вечером в Латвию с юго-западного направления придет теплый атмосферный фронт, который в течение ночи будет продвигаться по всей территории страны. Он принесет мощный ледяной дождь, из-за которого на дорогах и других поверхностях образуется слой льда.

Гололед ожидается по всей стране, и, как прогнозируют синоптики, он будет мешать движению транспорта (в том числе железнодорожного и воздушного), перемещению пешеходов и всякой активности на открытом воздухе.

«Будьте очень внимательны и планируйте больше времени на дорогу, перемещаясь пешком или на автомобиле. Оцените, нужно ли выходить на улицу, особенно в часы пик», — призывают синоптики. Опасность может представлять не только тот лед, что покроет дороги, но и тот, что образуется на других поверхностях: под его весом могут обрываться провода и ломаться ветви деревьев. Из-за чего существенно вырастет риск отключения электроэнергии.

Рижская дума обратилась к жителям с призывом быть особенно осторожными, заранее планировать время и маршрут поездок, учитывая, что дорога может занять больше времени, чем обычно.

Службы, отвечающие за содержание городских улиц, продолжают работать в зимнем режиме, проводя профилактическую обработку тротуаров и проезжей части. Однако, чтобы облегчить уборку улиц и уменьшить вероятность пробок, жителей просят максимально использовать общественный транспорт.

В этом зимнем сезоне Рижское самоуправление централизованно убирает все тротуары, прилегающие к муниципальным улицам. Также создан единый телефонный номер 80 001 201, по которому жители могут сообщать о неубранных тротуарах, проезжих частях, велодорожках, остановках, пешеходных переходах и крышах.

Уборка рижских улиц проводится в порядке приоритета: сначала магистральные улицы, маршруты общественного транспорта, мосты и путепроводы, а также велоинфраструктура. Затем чистятся улицы меньшего значения в жилых районах.

Ответственность за зимнее содержание улиц распределена между несколькими подрядчиками:

В Курземском районе и Земгальском предместье уборку осуществляет объединение Roadeks и LAU.

В Латгальском предместье и Центральном районе – объединение SIA Eco Baltia vide и Ceļu būves firma Ļ-KO.

В Видземском предместье и Северном районе – SIA Vizii Urban.

Мосты обслуживает SIA Rīgas tilti.