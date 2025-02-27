Опять дорожает: стоимость проезда в латвийских поездах значительно выросла

Как объясняет Гривиня, средняя стоимость проезда в транспорте в прошлом году выросла из-за введения новых тарифов. В прошлом году увеличилась выручка от продажи билетов, однако для автобусов этот рост оказался не слишком значительным. Конкретно — в 2024 году выручка от продажи билетов на региональные автобусные перевозки составила 29,02 млн евро, что на 2,7% или 770 тыс. евро больше, чем в 2023 году, тогда как выручка от продажи билетов на региональные железнодорожные перевозки увеличилась на пять миллионов евро или 24,1% — с 20,8 до 25,8 млн евро.

Гривиня также отметила, что все убытки по автобусам, поездам, городскому транспорту и железнодорожной инфраструктуре за 2024 год покрыты, поэтому переплаты (остатки) образовались практически по всем сегментам:«Субсидия достаточна, и резерв также может быть использован для компенсации убытков этого года. Дополнительные доходы от тарифов способствовали образованию значительного излишка для покрытия субсидий на поезда».

Председатель Совета по общественному транспорту Анния Новикова подчеркнула, в свою очередь, что не все убытки были покрыты, поскольку существуют проблемы с компенсацией льгот по проезду на коммерческих маршрутах — Министерство транспорта подготовило информационный отчет, который в настоящее время «застрял» в Министерстве финансов.