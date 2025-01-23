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Опасная погоня в Риге: убегая от полиции курьер из Пакистана едва не сбил пешехода (Видео)

© LETA 23 января, 2025 16:53

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Государственная полиция задержала в Риге водителя из Пакистана после погони, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

В четверг полиция проводила профилактическую проверку транспортных средств на улице Краста в Риге. Во время проверки правоохранители заметили автомобиль "Hyundai", визуально с техническими дефектами, и решили остановить транспортное средство. Полицейские приказали остановиться, но водитель начал убегать. Началось преследование.

Во время бегства водитель "Hyundai" совершил несколько опасных маневров, в том числе едва не сбил пешехода. Учитывая, что водитель "Hyundai" был непредсказуем и опасен для окружающих участников дорожного движения, сотрудники правоохранительных органов решили использовать свои служебные автомобили, чтобы остановить нарушителя.

На улице Латгалес, перекрыв дорогу, пакистанца остановили. Мужчина бросил машину и побежал, однако сотрудники правоохранительных органов задержали его. Останавливаясь, автомобиль врезался в две машины Госполиции. В столкновении никто не пострадал.

Начато два административных процесса - за невыполнение требований полиции об остановке автомобиля и за управление автомобилем с несоответствующим протектором шин.

Автомобилем управлял мужчина 1999 года рождения, гражданин Пакистана, имеющий легальный вид на жительство Латвии.

Он оправдал свой побег тем, что его водительское удостоверение выдано не в Латвии и за это, по его мнению, он мог быть наказан. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

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