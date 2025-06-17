Она была актрисою… Криминальный талант 18-летней рижанки: уголовное дело 1983 года

О ее похождениях рассказывалось в статье «Преступные гастроли", опубликованной в журнале «Человек и закон» в 1983 году.

Из материалов уголовного дела

Отправной точкой в расследовании стало заявление в Ленинградский райотдел внутренних дел города Риги от заведующего секцией одного из магазинов Рижского горпромторга Игоря К. В конце августа 1979 года в кафе «Лира» он познакомился с милой девушкой со светлым именем Светлана. Встреча закончилась тем, что парень пригласил даму к себе домой продолжить вечер. Гостья была без ума от музыки. А Игорю было что продемонстрировать своей очаровательной гостье. Дополнением к домашней фонотеки с самыми модными зарубежными хитами была цветомузыка, которая тогда еще была в новинку.

У кавалера от избытка чувств закружилась голова. Он даже не заметил, как его спутница, улучив минуту, заглянула в ящик трюмо и выудила из стоявшей там шкатулки несколько ювелирных вещиц, оцененных впоследствии более чем на тысячу рублей. Пропажа обнаружилась несколько позже, когда владелица шкатулки - гражданка Б., мать Игоря К., вернулась из командировки. Тут же и поступило соответствующее заявление. Однако, исходя из неких туманных соображений, следователь по данному факту квартирной кражи вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Правда, затем оно было отменено.

Это постановление было датировано 29 ноября 1979 года. А 1 января 1980 года все та же Светлана, уже в Ленинграде, в гостинице «Спутник», похищает из тумбочки своей соседки по номеру 420 рублей. Затем была Астрахань, где Светлана вновь познакомилась в ресторане с мужчиной. Тот пригласил ее к себе домой, пообещав угостить черной икрой, попутно намекнув, что занимается этим незаконным промыслом. В итоге гостья совершила квартирную кражу на сумму 1 336 рублей, позаимствовав деньги и золотые украшения.

После этого она отправилась в Магнитогорск, где путем мошенничества завладела дорогим японским магнитофоном, который затем сдала в комиссионку в городе Москве. Почти весь 1980 год девушка гастролировала по стране, промышляя кражами и мошенничеством. Самый большой улов заполучила она в Душанбе, где вскружила голову сыну местного районного партийного босса. Он не мог устоять перед прекрасной блондинкой из Прибалтики и привел ее в отцовский дом. Но гостья недолго задержалась в Таджикистане. Заполучив момент, она нашла тайник с заначкой и опустошила его, похитив 5 тысяч рублей.

Новоявленная искательница приключений, а заодно и чужих сокровищ, была неутомима в своих похождениях. Она жила по принципу «Пришла, увидела, обокрала». В этой парафразе заключалось ее маленькое корыстное счастье. Но в полном соответствии с народной мудростью «Сколько веревочке ни виться» ее задержали в феврале 1981 года в городе Москве. Милиционеру, проверившему у нее паспорт на Казанском вокзале, показалась подозрительной путешествующая девушка с рижской пропиской, которая так и не смогла внятно объяснить цели свои вояжей.

Ее препроводили в отделение милиции, заподозрив в бродяжничестве. Сопоставив личность задержанной с приметами воровки, составленными многочисленными пострадавшими, следствие связало воедино все оборванные ниточки, и, как результат предварительного расследования дела, Светлане С. было предъявлено обвинение по шести статьям Уголовных кодексов Латвийской ССР, РСФСР и Таджикской ССР. Учитывая, что девушка была прописана в Риге и имела паспорт, выданный в Латвийской ССР, подозреваемую этапировали в латвийскую столицу. Хотя затем во время многочисленных следственных действий ее и вывозили под конвоем на места совершения преступлений.

"Характер вздорный"

Во время следствия выяснились некоторые поворотные моменты в биографии С. Девочка росла в артистической семье, но, кроме определенных задатков, живой, чувствительной, богатой оттенками натуры, ничего более существенного от родителей не получила. Мать жила отдельно от семьи. Отец же, будучи тяжелобольным человеком, не мог всерьез заниматься воспитанием дочери. Тем не менее предоставленная самой себе Светлана училась чуть ли не блестяще. Ее способности замечали и в 17-й рижской средней школе, где она училась до 8-го класса. Но уже тогда девушка стала прогуливать уроки, грубить и хамить учителям.

А когда она в компании других подростков обворовала газетный киоск, то дело дошло до обращения в комиссию по делам несовершеннолетних Пролетарского райисполкома. В характеристике, предоставленной администрацией школы, так и говорилось: «Характер вздорный". И это была самая мягкая формулировка среди многочисленных словосочетаний казенного языка той поры, обличающего характеризуемого.

Уже было готово решение комиссии по делам несовершеннолетних о направлении замеченного в антиобщественных проступках подростка в специальное ПТУ-12 в город Алсвики. Здесь, фактически за решеткой, обучали рабочим специальностям трудных подростков. Но проект решения так и остался незавизированным. В феврале 1979 года (за полгода до первой кражи) в адрес той же комиссии поступило ходатайство от коллектива Рижского театра русской драмы с просьбой отдать Светлану на перевоспитание общественности.

Увы, общественность переоценила свои возможности. Впрочем, тогда казалось, что девушка вступила на путь исправления, устроившись монтажницей на производственное объединение ВЭФ. Но там она проработала только три месяца, после чего была уволена за прогулы. После этого она нигде не работала. По месту ее прописки было направлено уведомление от милиции с требованием незамедлительного трудоустройства, иначе она может быть привлечена к уголовной ответственности за тунеядство. В те времена существовала соответствующая статья в Уголовном кодексе, обязывающая всех лиц трудоспособного возраста трудиться.

Заведомо было ясно, что возможности воспитательного воздействия на человека (в данном случае - «девушки без характера»), стоящего вне коллектива (в данном случае - труппы театра) существенно ограничены. Вариант с учебным заведением закрытого типа в Алсвики, может быть, и был жестоким для ее тонкой натуры, но зато какой перспективный в соответствии с понятиями того времени. Однако перспектива тяжелого труда где-нибудь на стройке девушку мало прельщала. Ведь куда лучше было использовать свои артистические способности в целях отъема денег у представителей сильного пола, столь нервно по ней вздыхающих.

Так как первая кража произошла в городе Риге, где и проживала обвиняемая, уголовное дело рассматривалось народным судом Ленинградского района города Риги. В итоге Светлана С. была признана виновной и приговорена к пяти годам лишения свободы. Кроме того, она была обязана погасить гражданские иски многочисленных потерпевших на общую сумму 11 465 рублей.

Александр Вальтер.