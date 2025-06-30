Он в коме уже две недели: мать ищет свидетелей нападения на её сына в Салдусе

"Я пишу вам как мать, чей сын сейчас борется за жизнь в больнице. Прошу вашей помощи и участия общества, чтобы найти людей, которые могли что-то видеть или слышать важное.

15 июня 2025 года в Салдусе, на улице Блауманя, 17А, был найден мой сын с очень тяжелой травмой головы. Есть подозрения, что его ударили по голове, в результате чего у него перелом черепа, и он уже почти две недели находится в коме. Состояние очень тяжелое.

Важно отметить, что неясно, были ли телесные повреждения нанесены ему непосредственно на улице Блауманя 17А, или его туда привезли уже после нападения. Сейчас разыскиваются любые свидетели, которые могли видеть или слышать что-то подозрительное в Салдусе 15 июня или в предыдущие дни, так как любая информация может помочь.

Необходимы дополнительные факты и свидетельства, чтобы установить правду.

Место происшествия (или место обнаружения): Салдус, улица Блауманя, 17А

Дата: 15 июня 2025 года (или дни до этого)

Для связи: +371 26 600 455

От всего сердца прошу, если возможно, поделитесь этой информацией в передаче или в социальных сетях. Я благодарна за любую помощь», — пишет Лига.

Пост в соцсетях опубликовала сестра пострадавшего - Лаума. Она же сообщила, что её брату Эгилсу всего 39 лет.

Фото: иллюстративное