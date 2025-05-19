Около 40 литров дизельного топлива вылилось в дренажную канаву в районе Елгавы

В субботу в 16:05 в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПС) поступила информация о том, что в водоеме в волости Яунсвирлаука Елгавского края зафиксировано пятно вытекшего вещества. Пожарные установили сдерживающие и абсорбирующие боны, чтобы предотвратить дальнейшую утечку вещества.

Как сообщили агентству LETA в пожарной службе, в воскресенье вечером пожарные заменили установленные поглощающие боны и установили дополнительные боны. На месте происшествия также работали сотрудники Государственной экологической службы (Государственной экологической службы).

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Государственной пожарной службы Айя Ялинска, служба установила, что утечка топлива произошла из сарая частного лица, откуда топливо вытекло через деревянный пол и попало в дренажную канаву. Возможный объем разлитого дизельного топлива составляет около 40 литров.

Чтобы предотвратить попадание топлива в пруд Межциема и далее в реку Вирцава, службы разместили в дренажной канаве боны, поглощающие нефтепродукты.