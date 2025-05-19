Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 19. Мая Завтра: Lita, Sibilla, Teika
Доступность

Около 40 литров дизельного топлива вылилось в дренажную канаву в районе Елгавы

Редакция PRESS 19 мая, 2025 14:17

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Как выяснило агентство LETA, в выходные в Елгавском крае из сарая частного лица в дренажную канаву вытекло около 40 литров дизельного топлива.

В субботу в 16:05 в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПС) поступила информация о том, что в водоеме в волости Яунсвирлаука Елгавского края зафиксировано пятно вытекшего вещества. Пожарные установили сдерживающие и абсорбирующие боны, чтобы предотвратить дальнейшую утечку вещества.

Как сообщили агентству LETA в пожарной службе, в воскресенье вечером пожарные заменили установленные поглощающие боны и установили дополнительные боны. На месте происшествия также работали сотрудники Государственной экологической службы (Государственной экологической службы).

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Государственной пожарной службы Айя Ялинска, служба установила, что утечка топлива произошла из сарая частного лица, откуда топливо вытекло через деревянный пол и попало в дренажную канаву. Возможный объем разлитого дизельного топлива составляет около 40 литров.

Чтобы предотвратить попадание топлива в пруд Межциема и далее в реку Вирцава, службы разместили в дренажной канаве боны, поглощающие нефтепродукты.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Европейцам не хватает стратегии для переговоров с Путиным: мнение

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

Европа хотела закончить войну в Украине, заставив Путина сесть за стол переговоров. Но ничего не вышло. Остается вопрос, была ли она готова к дипломатической игре, пишет Дирк Эммерих в рубрике "Берлинский инсайдер".

Европа хотела закончить войну в Украине, заставив Путина сесть за стол переговоров. Но ничего не вышло. Остается вопрос, была ли она готова к дипломатической игре, пишет Дирк Эммерих в рубрике "Берлинский инсайдер".

Читать
Загрузка

А на кону 53 млн. евро: кто будет кормить рижских школьников определит… лотерея

Новости Латвии 17:42

Новости Латвии 0 комментариев

Один из участников конкурса на организацию питания в рижских школах, пожелавший остаться анонимным, рассказал press.lv, что условия закупки для претендентов ему показались весьма странными:

Один из участников конкурса на организацию питания в рижских школах, пожелавший остаться анонимным, рассказал press.lv, что условия закупки для претендентов ему показались весьма странными:

Читать

Доставайте плавки и купальники: в Риге официально открыт купальный сезон

Для настроения 17:34

Для настроения 0 комментариев

Полиция самоуправления Риги открыла сегодня новый купальный сезон на пляже Кипсалы, сообщила агентству LETA и.о. главного специалиста по коммуникациям муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа.

Полиция самоуправления Риги открыла сегодня новый купальный сезон на пляже Кипсалы, сообщила агентству LETA и.о. главного специалиста по коммуникациям муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа.

Читать

Кандидатов в депутаты поубавилось: из предвыборных списков вычеркнуто 48 человек

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), из списков кандидатов на муниципальных выборах исключены 48 человек.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), из списков кандидатов на муниципальных выборах исключены 48 человек.

Читать

В Риге пропала Вельгельмина Каплан: у пожилой женщины гипс и проблемы с памятью

ЧП и криминал 17:17

ЧП и криминал 0 комментариев

В Риге пропала Вельгельмина Каплан 1942 года рождения, которую в последний раз видели 18 мая этого года около 10:00 утра в Травматологической и ортопедической больнице на улице Дунтес, 22. После этого женщина якобы направилась по месту своего жительства в Ригу, на улицу Кр.Валдемара, однако ее местонахождение до сих пор неизвестно.

В Риге пропала Вельгельмина Каплан 1942 года рождения, которую в последний раз видели 18 мая этого года около 10:00 утра в Травматологической и ортопедической больнице на улице Дунтес, 22. После этого женщина якобы направилась по месту своего жительства в Ригу, на улицу Кр.Валдемара, однако ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Читать

«Русские уже пришли вырубить наши леса?» Скудра объяснила «неадекватную идею» увеличить вырубку

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

АО «Латвийские государственные леса» (LVM) подало инициативу об увеличении объемов вырубки леса для пополнения бюджета на нужды обороны. Эта идея вызвала ожесточённые споры в обществе. В передаче TV24 «Пресс-клуб» председатель правления ООО «Rīgas Meži» Анита Скудра назвала эту инициативу «неадекватной идеей».

АО «Латвийские государственные леса» (LVM) подало инициативу об увеличении объемов вырубки леса для пополнения бюджета на нужды обороны. Эта идея вызвала ожесточённые споры в обществе. В передаче TV24 «Пресс-клуб» председатель правления ООО «Rīgas Meži» Анита Скудра назвала эту инициативу «неадекватной идеей».

Читать

Острожно! Новый парк Сканстес, как и парк Победы, полны битого стекла. Как так вышло?

ЧП и криминал 17:04

ЧП и криминал 0 комментариев

Благоустройство территории нового рижского парка Сканстес и окрестностей обошлось более чем в 21 миллион евро. Так что жителей крайне удивили осколки стекла, торчащие тут и там из земли, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Благоустройство территории нового рижского парка Сканстес и окрестностей обошлось более чем в 21 миллион евро. Так что жителей крайне удивили осколки стекла, торчащие тут и там из земли, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать