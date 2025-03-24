Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

Ограничения азартных игр: комитет Рижской думы утвердил список мест, где они будут запрещены

© LETA 24 марта, 2025 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции утвердил проект обязательных правил "Об ограничении организации азартных игр на административной территории Рижского самоуправления". В настоящее время в Риге насчитывается 76 игорных заведений. После вступления в силу правил каждое заведение будет оценено на предмет соответствия новым требованиям, и по каждому игорному заведению будет принято решение.

В ходе разработки обязательных правил был проведен опрос жителей, согласно которому более половины рижан считают, что игорные заведения в столице должны быть закрыты, а значительная часть респондентов выразила мнение, что их деятельность должна быть ограничена.

Как сообщалось, обязательные правила предусматривают запрет на организацию азартных игр возле учебных заведений, вокзалов, автовокзалов, аэропортов и в других местах.

В отличие от предыдущих ограничений, которые запрещали азартные игры по всему городу, за исключением четырех- и пятизвездочных отелей, новые правила определяют различные места и территории в Риге, где азартные игры будут запрещены.

Правила основаны на рекомендациях Конституционного суда и результатах общественного обсуждения, проведенного в феврале этого года.

Согласно проекту правил, азартные игры не будут разрешены в принадлежащих самоуправлению объектах недвижимости, в центрах микрорайонов, на территории учебных заведений и в радиусе 300 метров от них, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и пассажирских портах и в радиусе 500 метров от них, в радиусе 300 метров от остановок общественного транспорта.

Азартные игры также не будут разрешены в предусмотренных территориальной планировкой зонах частной, малоэтажной и многоэтажной жилой застройки и в пределах 300 метров от границ этих зон, а также в памятниках культуры и на их территориях, в их защитных зонах, а также защитных зонах, определенных территориальной планировкой Риги.

Ограничения не распространяются на всю территорию самоуправления и не затрагивают право предприятий на открытие и/или расширение игорных заведений в четырех- и пятизвездочных отелях.

По мнению самоуправления, ограничения защитят горожан от повсеместной доступности игорных заведений в городской среде, тем самым снижая риск импульсивного вовлечения людей в азартные игры.

Новые ограничения предусматривают переходный период в пять лет с момента принятия самоуправлением решения об отзыве ранее выданных лицензий.

Окончательное решение по проекту правил Рижская дума примет на заседании 26 марта.

Шесть лет назад столичная дума приняла решение о ликвидации 42 игорных залов, расположенных в историческом центре Риги и его защитной зоне. Исключение было сделано для четырех- и пятизвездочных отелей.

Чтобы закрыть игорные залы в остальной части города, Рижская дума предусмотрела такую возможность в территориальной планировке, принятой в 2021 году. Вступление плана в силу было временно приостановлено Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, что помешало закрытию игорных заведений, но позже это решение было отменено, и осенью 2023 года дума приняла решение об отмене 139 разрешений на игорные заведения и за пределами центра города.

Однако организаторы азартных игр подали иск в Конституционный суд, который постановил, что ограничение азартных игр по всей Риге неконституционно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Для привычного нам Запада это будет как падение Римской империи: «Неаткарига» про Трампа — всадника Апокалипсиса

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

«Мир переживает серьезные, можно даже сказать фундаментальные перемены. И хотя обычно такие перемены воспринимаются как начало чего-то нового и лучшего, на этот раз они могут иметь настолько серьезные последствия, что об этом страшно даже подумать. Они могут быть даже сравнимы с крахом Древнего Рима в V веке нашей эры, - пишет Бен Латковскис в «Неаткариге».

«Мир переживает серьезные, можно даже сказать фундаментальные перемены. И хотя обычно такие перемены воспринимаются как начало чего-то нового и лучшего, на этот раз они могут иметь настолько серьезные последствия, что об этом страшно даже подумать. Они могут быть даже сравнимы с крахом Древнего Рима в V веке нашей эры, - пишет Бен Латковскис в «Неаткариге».

Читать
Загрузка

Трамп: обсуждаем с Киевом управление украинскими АЭС и возможные линии разграничения

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

США обсуждают с Украиной возможность для американских компаний управлять украинскими электростанциями, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с кабинетом министров.

США обсуждают с Украиной возможность для американских компаний управлять украинскими электростанциями, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с кабинетом министров.

Читать

Зеленский обвинил Трампа во лжи, в Верховной раде требуют отстранить Стива Уиткоффа после его интервью Карлсону

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения, отметил он в  интервью изданию Time, опубликованном в понедельник, 24 марта.

Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения, отметил он в  интервью изданию Time, опубликованном в понедельник, 24 марта.

Читать

Дети не рождаются в таблицах Excel: Мать двоих детей о демографической яме в Латвии

Новости Латвии 19:20

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы демографическая ситуация действительно улучшилась, политикам нужно смотреть дальше таблиц с пособиями и сосредоточиться на создании среды, в которой людям хочется и безопасно растить детей. Как отмечает мать двоих детей и консультант по связям с общественностью Марика Удре, демографическую ситуацию в Латвии следует рассматривать в тесной связи с развитием сообществ и общественными представлениями о семейной модели.

Чтобы демографическая ситуация действительно улучшилась, политикам нужно смотреть дальше таблиц с пособиями и сосредоточиться на создании среды, в которой людям хочется и безопасно растить детей. Как отмечает мать двоих детей и консультант по связям с общественностью Марика Удре, демографическую ситуацию в Латвии следует рассматривать в тесной связи с развитием сообществ и общественными представлениями о семейной модели.

Читать

IT-рынок стремительно меняется: молодых программистов быстро заменяет Искусственный интеллект

Новости Латвии 18:56

Новости Латвии 0 комментариев

IT-рынок стремительно меняется, и пока одни используют ИИ как инструмент, другие остаются без работы. Чем это грозит разработчикам и стоит ли бояться тотальной автоматизации? В теме разбиралась программа LSM+ «Новый день».

IT-рынок стремительно меняется, и пока одни используют ИИ как инструмент, другие остаются без работы. Чем это грозит разработчикам и стоит ли бояться тотальной автоматизации? В теме разбиралась программа LSM+ «Новый день».

Читать

За восхваление военных преступлений: Крейле осуждена на год тюрьмы

ЧП и криминал 18:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Департамент уголовных дел Сената Верховного суда отказался начать кассацию по делу о восхвалении военных преступлений. Во время пикета возле посольства РФ в поддержку Украины Елена Крейле подняла плакат «Россия, я с тобой!», и ее приговор — лишение свободы на срок один год — вступил в силу, сообщает в пресс-релизе отдел коммуникации суда.

Департамент уголовных дел Сената Верховного суда отказался начать кассацию по делу о восхвалении военных преступлений. Во время пикета возле посольства РФ в поддержку Украины Елена Крейле подняла плакат «Россия, я с тобой!», и ее приговор — лишение свободы на срок один год — вступил в силу, сообщает в пресс-релизе отдел коммуникации суда.

Читать