«Офис самоубийств» помогал людям, желающим покончить с жизнью: это вообще законно?

Об этом BNS сообщили в пресс-релизе адвокаты. Обвиняемый Пауль Таммерт, содержавший «офис самоубийств», обвиняется в том, что сдавал в аренду устройство людям, желающим покончить с жизнью, чтобы они могли совершить самоубийство.

Уездный и окружной суды пришли к выводу, что, занимаясь этой деятельностью, Таммерт оказывал услуги в сфере здравоохранения, не имея лицензии. Однако, по словам адвокатов Кайсы-Марии Кубпарт и Элизы Альтрофф, обвиняемый услуг в сфере здравоохранения не оказывал, для сдачи устройства в аренду лицензия ему не требовалась, а помощь в самоубийстве в Эстонии не запрещена законом.

«Общественные дебаты о том, следует ли разрешить или запретить ассистированное самоубийство в Эстонии и при каких условиях, являются с общественной точки зрения крайне необходимыми. Однако гораздо проще ответить на вопрос, можно ли по действующему законодательству посадить человека в тюрьму на срок до трех лет за помощь в самоубийстве. Можно было бы ожидать, что ответ на этот вопрос будет дан в законе, а не сформирован впервые в результате спора во всех трех судебных ступенях», - отмечают адвокаты.

По словам защитников, нельзя утверждать, что отсутствие общественных дебатов помешало рассмотреть этот вопрос раньше. Высказывания экспертов и заинтересованных групп об услугах по уходу из жизни, опыт швейцарского «суицидального туризма», сообщения о подобной практике в других странах регулярно появляются в новостях на протяжении многих лет; очевидно, что этот вопрос находит отклик у людей.

«Поэтому вызывает особое сожаление тот факт, что вместо принятия четкого и продуманного законодательства по этой теме происходят попытки устранить прорехи в существующем регулировании с помощью уголовного преследования, которое должно быть последним средством, к которому прибегает государственный аппарат власти. Правовая ясность в столь важном для общества вопросе не должна достигаться ценой привлечения человека к уголовной ответственности и его наказания», - утверждают защитники.

Решение Пауля Таммерта предложить услуги по ассистированному самоубийству было продиктовано его личным болезненным опытом, когда его пожилая мать захотела умереть по собственной воле, не страдая от неизлечимой болезни и мучаясь в ожидании кончины. После естественной смерти матери Пауль Таммерт основал неправительственную организацию НКО Kodanik, через которую он хотел предоставить в аренду устройство людям, предпочитающим достойную смерть, которое позволило бы им лишить себя жизни достойно и на своих условиях.

Пауль Таммерт успел предложить свою аппаратуру в аренду трижды. Менее чем через год после того, как Пауль Таммерт начал публично рекламировать свои услуги, он был осужден уездным судом за преступление, которое карается тюремным заключением сроком до трех лет.