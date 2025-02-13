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«Один момент – и ты на улице…» Как в Риге выселяют из квартиры за долги

Редакция PRESS 13 февраля, 2025 15:41

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Рижанка Марина уже более 15 лет проживает в одной из квартир многоэтажного дома на улице Юркалнес. Это здание больше известно как социальный дом. Женщина имеет проблемы со здоровьем, ей присвоена 2-я группа инвалидности, а также статус малоимущей. С первого дня знакомства в быту ей старается помогать соседка Тамара. Однако из-за жизненных обстоятельств в конце января Марину выселяют из квартиры, сообщает программа Bez Tabu.

Рассматривая полученный в ноябре счет, можно увидеть, что арендная плата составляет около 34 евро. Самый крупный коммунальный платеж – 10 евро за вывоз мусора. В среднем каждый месяц муниципальному предприятию Rīgas nami, управляющему зданием, нужно перечислять около 70 евро.

Марина признает, что периодически пыталась погасить долг, но ее доход – пенсия по инвалидности чуть более 200 евро – не позволяет этого сделать.

До лета 2023 года жилье Марины имело статус социальной квартиры, однако после накопления задолженности в размере почти 800 евро теперь к ней применяется тариф арендного жилья. Тем не менее, долги рижанки продолжили расти, и сумма превысила 1500 евро.

В декабре прошлого года суд принял решение о выселении Марины. Судебный исполнитель с сопровождением в конце января был непреклонен – решение суда и закон должны быть исполнены.

В квартире остались все личные вещи, включая документы и другие важные предметы. Выселение произошло неожиданно и внезапно, рассказывает Марина.

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