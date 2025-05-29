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Обвиняемого в поджоге Ikea украинца допрашивают: дело затягивается, все переводится на русский язык

© LETA 29 мая, 2025 15:44

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LETA

В четверг в Вильнюсском окружном суде продолжилось рассмотрение дела поджигателя Ikea в Вильнюсе, прокурор Томас Улдукис говорит, что показания подсудимого соответствуют предъявленным обвинениям.

«В самом начале расследования его показания были не совсем последовательны. Но потом стали яснее. Показания, которые он дал в суде, соответствуют предъявленным обвинениям. Это принципиальное обстоятельство для возможности рассмотрения дела в сокращенном порядке исследования доказательств», — сказал Улдукис.

Прокурор заявил, что не может ответить на вопрос о национальности подсудимого.

«Я не могу ответить, хотя знаю. Он сформулировал свои взгляды в суде», — пояснил обвинитель.

В четверг в суде были заслушаны показания Даниила Бардадима о поджоге Ikea, данные им на досудебном следствии, но одного заседания оказалось недостаточно. Слушание продолжится 19 июня. Процедура также продлевается, поскольку все переводится на русский язык.

«В ходе досудебного расследования его допрашивали около десяти раз. Допросы были обширными. Он давал показания не только литовским, но и польским должностным лицам», — отметил прокурор  Улдукис.

Ожидается, что представление показаний будет завершено на следующем заседании. Затем суд примет решение о том, рассматривать ли доказательства в сокращенном порядке, поскольку подсудимый признает свою вину.

После этого прокурор и адвокат подсудимого выступят с заключительными речами. По словам  Улдукиса, до окончания дела осталось еще два-три заседания.

Польша выдала европейский ордер на арест Бардадима. По словам прокурора, после вынесения приговора суда будут решаться вопросы, связанные с европейским ордером на арест и местом отбывания наказания.

Как сообщало агентство BNS, молодому гражданину Украины, устроившему пожар в магазине Ikea, предъявлены обвинения в террористическом акте, незаконном хранении взрывчатых веществ, обучении в террористических целях и поездке в террористических целях.

На момент совершения преступления молодой человек был несовершеннолетним, поэтому максимальное наказание, которое ему может грозить, составляет 10 лет лишения свободы.

Литовские правоохранители установили, что нападение на магазин Ikea было совершено террористической группой, и что оно, возможно, было организовано и заказано российскими спецслужбами. Действия террористической группы координировались через социальные сети с использованием секретных сообщений.

Согласно материалам дела, 8 мая 2024 года в магазине Ikea в Вильнюсе было заложено взрывное устройство с таймером, в результате чего ночью произошел взрыв и пожар. По данному делу в суд подан гражданский иск на сумму 485 тыс. евро за ущерб, причиненный магазину. Имущество было застраховано компанией Gjensidige.

В четверг представитель страховой компании попросил суд оставить иск без рассмотрения, поскольку Gjensidige решила добиваться возмещения ущерба в гражданском порядке.

В ходе досудебного расследования было установлено, что непосредственными исполнителями преступления являются двое лиц в возрасте до 20 лет, оба они граждане Украины. Бардадиму на момент совершения преступления было 17 лет. Еще один подозреваемый задержан в Польше, где был подожжен крупный торговый центр.

В марте прокуратура заявила, что досудебное расследование организации преступления продолжается. По словам правоохранителей, некоторые лица объявлены в международный розыск.

Правоохрана Литвы задержала Бардадима 13 мая прошлого года недалеко от Паневежиса, получив известие о том, что он прибыл в Литву и, взяв с собой хранящиеся там средства для поджога, едет на автобусе в Ригу для совершения очередного теракта.

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