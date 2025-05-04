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«Обе войны выиграли мы»: Трамп переименовал два праздника в День Победы американцев в мировых войнах (1)

© BBC 4 мая, 2025 09:30

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Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен официально переименовать в американском календаре сразу два праздника: американцы будут отмечать День Победы в Первой и Второй мировой войнах.

Американский Национальный День ветеранов 11 ноября (в Британии его отмечают как День поминовения) будет переименован в День Победы в Первой мировой войне. Это Трамп объясняет необходимостью как следует оценить вклад Соединенных Штатов в победу над Германской империей.

А день 8 мая, пока официально именуемый в США Днем победы в Европе, станет, соответственно,  Днем Победы во Второй мировой.

Этими планами Трамп поделился в своей соцсети Truth Social. Соответствующего указа по этому поводу опубликовано пока не было, так что непонятно, планирует ли президент сделать 8 мая государственным праздником федерального уровня, поскольку такими полномочиями обладает по закону только Конгресс CША.

В своем посте Трамп утверждает, что «многие из наших друзей и союзников празднуют 8 мая как День Победы — а ведь для победы во Второй мировой войне мы сделали больше, чем любая другая страна».

«Обе войны выиграли мы, — заверил своих читателей американский президент. — Остальные страны с нами и близко не сопоставимы — ни в смысле военной мощи, ни по мужеству, ни по безупречному командованию».

«При этом другие страны свою победу празднуют, а мы — нет, — недоумевает Трамп. — Это все оттого, что нет больше лидеров, которые знают, как это делать правильно! Так что и мы свои победы снова начнем праздновать!»

Кто на самом деле победил в войнах?

В этом году исполняется 80 лет со дня взятия советскими войсками Берлина, безоговорочной капитуляции Третьего Рейха и окончания Второй мировой войны. В России эту дату отмечают как окончание Великой Отечественной войны — и это один из важнейших государственных праздников, в рамках празднования которого на Красной площади Москвы и в других городах по всей стране проводят масштабные военные парады.

Для Советского Союза война началась в июне 1941 года, со вторжения Германии.

Слова Трампа о том, что именно США победили во Второй мировой войне, противоречат выводам многих историков, которые, впрочем, не отрицают важного вклада, внесенного в победу американцами. Согласно открыто опубликованной статистике американского Национального музея Второй мировой войны в Новом Орлеане, за годы войны в общей сложности погибли чуть меньше 420 тыс. американцев, из которых 415 тыс. жизней — потери непосредственно военные.

При этом, судя по оценкам историков, во время Второй мировой войны погибли около 10 млн военнослужащих Советского Союза и 15,5 млн мирных жителей. В соотношении к общему числу населения советских республик больше всего погибших было среди жителей РСФР, Украинской и Белорусской советских республик.

Общее число погибших во Второй мировой войне, как пишет Британская энциклопедия, оценивается от 35 млн до 60 млн человек.

Кроме того, США начали участвовать во Второй мировой войне только после атаки Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года, а до этого против нацистской Германии более двух лет воевали многие европейские страны, а с 22 июня 1941-го — Советский Союз.

При этом Вторая мировая война закончилась в августе 1945 года разрушительными ядерными ударами США по Японии, после которых правительство этой страны объявило капитуляцию.

В США обычно не отмечали 8 мая, именно потому, что по окончании конфликта в Европе американцы еще несколько месяцев продолжали воевать в Тихом океане с Японией.

Трамп готовит военный парад в свой день рождения

Американский День ветеранов один раз уже переименовывали. Эта памятная дата была установлена по случаю окончания боевых действий в Европе 11 ноября 1918 года, и в США была изначально известна как День перемирия. Но после Второй мировой, а потом и Корейской войны, его было решено посвятить памяти всех ветеранов американской армии.

День памяти, отмечаемый в США в последний понедельник мая, установлен в честь американцев, погибших в бою. Как именно, по мнению Трампа, следует отмечать два новых праздника, президент не уточнил, хотя ранее высказывал идею проводить в этот день Вашингтоне военный парад в память об американских военных.

Тем временем Белый дом объявил о планах провести военный парад 14 июня — по случаю 250-летия создания американской армии.

В тот же день президент Трамп будет отмечать свой 79-й день рождения.

 

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