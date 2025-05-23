Нужны были деньги, много: Андрею Яхимовичу сделали онкооперацию

-Все было быстро собрано. Операция уже успешно сделана. И главное, сказали медики, сделана вовремя. Спасибо вам, люди! Короче, Андрей просил всем передать эти слова:

"Что мне теперь делать?" - cпросил я у доктора после пяти дней танца с киберножом вокруг моего, так сказать, новообразования. Доктор сказал: "Жить! И лекарства пить". И я живу, за что благодарю всех причастных - кто помог собрать нужную сумму на супер-кибер-лечение, кто пришел поддержать морально на концерт, кто думал обо мне и кто плевал через левое плечо. Что дальше - кто знает? Но у меня хорошее предчувствие. Ну чем я хуже рок-н-ролла? А он еще жив"....

ФОТО из Фейсбука (Зеленая лампа)