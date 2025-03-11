Нужна помощь: в Риге похищена волонтёрская машина

Подробности следующие:
Renault Trafic, 9 мест, синего цвета.
Номер: LJ2632
В полицию заявление подали.
Благодарим за любую информацию.
Надеемся на поддержку и внимание к синим бусам во всех дворах и районах
Номер для связи +37126112624.
-Друзья, ночью (с 9.03. на 10.03) со стоянки на центральном базаре Spīķeru iela 3 пропала волонтёрская машина, которая принадлежит молодёжной организации Young Folks LV и помогает в транспортировке и логистике магазина и волонтёрского пункта для беженцев, сообщил на своей страничке в Фейсбуке руководитель организации Александр Морозов.
Подробности следующие:
Renault Trafic, 9 мест, синего цвета.
Номер: LJ2632
В полицию заявление подали.
Благодарим за любую информацию.
Надеемся на поддержку и внимание к синим бусам во всех дворах и районах
Номер для связи +37126112624.
США немедленно возобновляют оказание помощи Украине. А Украина поддерживает предложение США о 30-дневном перемирии с Россией, сообщает Deutsche Welle.
США немедленно возобновляют оказание помощи Украине. А Украина поддерживает предложение США о 30-дневном перемирии с Россией, сообщает Deutsche Welle.
В субботу, 8 марта, около 14:40 в Вентспилсе на железнодорожных путях пострадал мужчина.
В субботу, 8 марта, около 14:40 в Вентспилсе на железнодорожных путях пострадал мужчина.
Государственная полиция возбудила уголовное дело против художника и ассоциированного профессора Латвийской Академии художеств Кристиана Бректе в связи с видео, в котором он запечатлён у памятника Матери Латвии на Братском кладбище с сырым бычьим сердцем в руках. Что художник объяснил правоохранителям?
Государственная полиция возбудила уголовное дело против художника и ассоциированного профессора Латвийской Академии художеств Кристиана Бректе в связи с видео, в котором он запечатлён у памятника Матери Латвии на Братском кладбище с сырым бычьим сердцем в руках. Что художник объяснил правоохранителям?
На прошлой неделе в студию программы "900 секунд" телеканала TV3 пришла заместитель директора Европейской дистанционной средней школы Дарья Войтюк, которая рассказала, что если в Латвии будет принято решение запретить удалённое образование для всех классов основной школы, то их учебное заведение потеряет больше половины всех учеников. Однако зрители не предали особого значения словам учителя, а вместо этого, стали обсуждать в соцсетях её внешний вид.
На прошлой неделе в студию программы "900 секунд" телеканала TV3 пришла заместитель директора Европейской дистанционной средней школы Дарья Войтюк, которая рассказала, что если в Латвии будет принято решение запретить удалённое образование для всех классов основной школы, то их учебное заведение потеряет больше половины всех учеников. Однако зрители не предали особого значения словам учителя, а вместо этого, стали обсуждать в соцсетях её внешний вид.
Знаменитый рок-музыкант из группы Black Sabbath Оззи Осборн, который вместе с женой Шэрон поддерживает кампанию за запрет трофейной охоты, обрушился с критикой на организаторов охоты на бобров в Латвии, назвав ее «чистым злом», сообщает LSM+ со ссылкой на материал британского таблоида The Mirror, который тоже поддерживает инициативу.
Знаменитый рок-музыкант из группы Black Sabbath Оззи Осборн, который вместе с женой Шэрон поддерживает кампанию за запрет трофейной охоты, обрушился с критикой на организаторов охоты на бобров в Латвии, назвав ее «чистым злом», сообщает LSM+ со ссылкой на материал британского таблоида The Mirror, который тоже поддерживает инициативу.
Российская армия продолжает наступательную операцию почти по всему периметру подконтрольной ВСУ территории в Курской области. Из зоны боёв сейчас поступает много сообщений, зачастую сомнительных и противоречивых, сообщает BBC. Что точно можно подтвердить на данный момент?
Российская армия продолжает наступательную операцию почти по всему периметру подконтрольной ВСУ территории в Курской области. Из зоны боёв сейчас поступает много сообщений, зачастую сомнительных и противоречивых, сообщает BBC. Что точно можно подтвердить на данный момент?
По данным последнего опроса исследовательской компании Kantar, проведенного по заказу 360TV News, более половины, или 66%, жителей Латвии считают, что «перезагрузка» правительства, запланированная премьер-министром Эвикой Силиней, не улучшит работу правительства.
По данным последнего опроса исследовательской компании Kantar, проведенного по заказу 360TV News, более половины, или 66%, жителей Латвии считают, что «перезагрузка» правительства, запланированная премьер-министром Эвикой Силиней, не улучшит работу правительства.