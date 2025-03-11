Нужна помощь: в Риге похищена волонтёрская машина

На прошлой неделе в студию программы "900 секунд" телеканала TV3 пришла заместитель директора Европейской дистанционной средней школы Дарья Войтюк, которая рассказала, что если в Латвии будет принято решение запретить удалённое образование для всех классов основной школы, то их учебное заведение потеряет больше половины всех учеников. Однако зрители не предали особого значения словам учителя, а вместо этого, стали обсуждать в соцсетях её внешний вид.