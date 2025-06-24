Нужна помощь: на Рижском автовокзале пропал пожилой мужчина

-Помогите пожалуйста найти человека!!!

Вчера 23.06.25. В автобусе компании Ecolines, Warsaw-Riga который отправлялся с Варшавы в 06:15, потерялся мой отец, 63 года, Zhukov Serhii, сидел на месте 73*. Прибытие 18:15 город Рига. Мужчина высокий, худенький и седой. Возможны провалы в памяти, плохо разговаривает, телефон отключен.

На пересадку Рига-Таллин так и не пришел. На автовокзале в Риге, смотрели по камерам, сказали что плохо видно и не рассмотреть людей. В компанию дозвонится не могу, так как у них выходной (праздники). Фото ниже прилагаю, оно сделано месяц назад. Любую известную информацию присылайте мне или по номеру +372 5615 8877 Kateryna. Я его дочь, буду благодарна за любую информацию и репост.