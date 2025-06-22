Новый способ выманивания денег: мошенники рассылают сообщения якобы о штрафах за нарушение ПДД

Мошенники от имени CSDD рассылают SMS с информацией о нарушении ПДД или неуплате штрафа. Сообщения включают ссылку, где требуют ввести данные для доступа к банковскому счету. Как минимум 102 латвийца в нынешнем году из-за этого лишились накоплений на сумму 174 тысячи евро.

Малмейстерс поясняет, что ДБДД никому не рассылает SMS — вся переписка ведется по электронной почте.

Самая крупная сумма, которую удалось выманить таким способом, составляет 10 тысяч евро.

Полиция напоминает, что мошенники уже несколько лет рассылают SMS, выдавая себя за ДБДД, СГД или почтовые службы.

«Это преступление может быть совершено из любой точки мира. Нужны лишь имя, фамилия и номер телефона. Ранее человек, например, мог участвовать в лотерее, и информация о нем попала в базу данных. Такие базы часто продаются, чем и пользуются мошенники», — говорит представитель Госполиции Солвита Сладзе.

В случае любых сомнений полиция призывает обязательно проверять информацию в официальных источниках и не открывать ссылки в таких сообщениях.