Новый пакет санкция для РФ – один из самых жестких, введенных против нее: Науседа

«Он, безусловно, касается энергетики, банков, так называемого "теневого флота". Он, безусловно, может нанести дополнительный удар по российской экономике», — заявил Науседа журналистам перед заседанием Европейского совета в Брюсселе.

«Я очень надеюсь, что он будет серьезным, что он будет жестким, потому что он, позволю себе так выразиться, является одним из самых сильных пакетов, которые я помню за последние полтора года», — подчеркнул он.

Новые санкции против Москвы направлены на ограничение экспорта энергоносителей из России путем снижения предельной цены, установленной для продажи нефти страной, а также на дальнейшее ограничение деятельности российских банков.

В начале июня Еврокомиссия предложила снизить «потолок» экспорта российской нефти с нынешних 60 долларов (52,5 евро) до 45 долларов США (39 евро) за баррель.

Глава Литвы подчеркнул, что в условиях роста цен на нефть из-за ирано-израильского конфликта лидерам блока может быть сложно договориться об этом «потолке».

«Они растут и, к сожалению, сейчас обречены на рост из-за напряженности. Это усложняет нашу задачу, но, несмотря на это, мы все равно не оставим наших устремлений», — заявил Науседа.

Президент также подчеркнул, что рост цен на нефть выгоден России.

«Самая большая проблема в том, что, несмотря на то, что Иран является союзником России и Россия напрямую вроде бы и сожалеет о происходящем, с другой стороны, признаем, она тихо потирают руки, потому что важнейшим фактором являются цены на нефть, которые питают войну в Украине и питают российскую экономику. Они растут и, к сожалению, в настоящее время обречены на рост из-за напряженности. Это усложняет нашу задачу, но, несмотря на это, мы все равно не оставим наших устремлений», — отметил Науседа.

Против планов ЕС ввести больше санкций против российских энергоносителей громче всех выступают импортирующие эти носители и наиболее дружественные в отношении Кремля страны блока Словакия и Венгрия. Ранее на этой неделе они заявили, что заблокируют новые санкции.

Предлагаемые «потолки» цен на российскую нефть также неприемлемы для некоторых стран, добавил министр.