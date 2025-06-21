Новинка: международные социальные гарантии расширяются

Новый договор

Гарантии в области социального обеспечения

Соглашение с Республикой Молдова о сотрудничестве в области социального обеспечения действует с 1 июля 2024 года. Оно регулирует социальное страхование жителя, отправляющегося на работу в другую страну, его права на возмещение или социальные льготы.

Наибольшее влияние соглашение оказывает на пенсионную сферу, поскольку, согласно условиям соглашения, каждое договаривающееся государство выплачивает пенсии за свои страховые периоды...

Право на молдавскую пенсию

Для лиц, проживающих в ЛАТВИИ

После вступления соглашения в силу резиденты Латвии получат возможность претендовать на пенсию от Республики Молдова за периоды работы или приравненные к ним периоды на территории Молдовы, если за эти периоды еще не была назначена пенсия от Латвийской Республики.

(!) На молдавскую пенсию по возрасту могут претендовать лица, достигшие пенсионного возраста, установленного в Молдове.

Для оформления пенсии за трудовой стаж в Республике Молдова и приравненный к нему стаж гражданину необходимо обратиться в отделение VSAA и представить:

- заявление на назначение пенсии:

- документы, подтверждающие трудовой стаж и приравненный к нему стаж на территории Республики Молдова;

- другие документы, необходимые для назначения конкретного вида пенсии.

Запрос и полученные документы будут направлены в соответствующее учреждение Молдовы. В случае назначения молдавская пенсия будет выплачиваться на банковский счет в латвийском кредитном учреждении, указанный в заявлении лица.

Молдавские пенсии, назначенные до дня вступления в силу настоящего соглашения, не подлежат пересмотру в соответствии с положениями настоящего соглашения.

* В 2025 году в Молдове пенсионный возраст для мужчин остается прежним - 63 года, для женщин он повысился до 62 лет 6 месяцев и будет повышаться ежегодно на 6 месяцев до 2028 года, когда он сравняется с пенсионным возрастом мужчин.

Трудовой стаж для получения пенсии – 34 года...

Право на латвийскую пенсию

Для лиц, проживающих в МОЛДОВЕ

Лица, проживающие в Молдове, имеют право на латвийскую пенсию по старости, если они достигли пенсионного возраста, установленного законодательством Латвии, и накопили необходимый страховой стаж.

Соглашение предусматривает возможность получения пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособия на погребение, пособия за умершего супруга пенсионера, а с 1 июля 2024 года - также за партнера получателя пенсии ЛР.

Подтвержденный соответствующим молдавским учреждением молдавский страховой стаж учитывается для определения права на латвийскую пенсию только в том случае, если латвийский страховой стаж недостаточен для назначения пенсии.

Если страховой стаж человека в Латвии составляет менее одного года, то латвийская сторона не обязана назначать пенсию по старости за этот период...

Страховой стаж

Какие периоды учитываются

Для резидентов Латвии, вышедших на пенсию после даты вступления соглашения в силу, латвийский страховой стаж, за который выплачивается пенсия, больше не будет включать молдавские трудовые и приравненные к ним периоды даже для граждан Латвии, поскольку пенсия за эти периоды должна назначаться компетентным молдавским учреждением в соответствии с молдавским национальным законодательством.

Исключение – если гражданин Латвийской Республики проживает в Латвии и его единственный период, накопленный в Молдове до 1 января 1991 года, - период военной службы. В таком случае этот период учитывается как для определения права на латвийскую пенсию, так и для расчета.

Периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории третьих стран (для Латвии - до 31 декабря 1990 года, для Молдовы - до 31 декабря 1991 года), которые в соответствии с национальным законодательством могут быть одновременно учтены обеими сторонами, учитываются стороной, на территории которой проживает лицо, обратившееся с заявлением о назначении или перерасчете пенсии...

Новый адрес

Выплата пенсии в связи с переменой места жительства

Правовые нормы предусматривают, что выплата латвийской пенсии получателю пенсии после выезда на постоянное место жительства в Молдову должна продолжаться.

Для получения пенсии в Молдове получатель до выезда из Латвии должен подать в отделение VSAA заявление о переезде на постоянное место жительства в Молдову. По прибытии на новое место жительства лицо обязано задекларировать и сообщить VSAA номер своего счета в евро в молдавском кредитном учреждении, на который будет переводиться латвийская пенсия.

(!) При переезде лица на постоянное место жительства в Молдову выплата пенсий по возрасту и инвалидности за страховой период до 31 декабря 1995 года прекращается.

V Если получатель пенсии из Молдовы переезжает в Латвию на постоянное место жительства, соответствующее молдавское учреждение также продолжит выплачивать назначенную пенсию.

Для продолжения выплаты пенсий, страховых возмещений и пособий получатель должен предоставить в соответствующее учреждение страны по новому месту жительства справку о состоянии здоровья.

Получатель латвийской пенсии или страхового возмещения, проживающий в Молдове, ежегодно подает в Госагентство социального страхования Латвии заявление о продлении выплаты пенсии или страхового возмещения вместе со справкой из соответствующего учреждения Молдовы о том, что он жив.

(Основание: правила Кабинета министров № 542 от 27 июня 2006 года «Порядок выплаты государственных пенсий, назначаемых в Латвийской Республике, лицам после выезда на постоянное место жительства за границу».)

Подать заявление в VSAA на продление выплат пенсий или страховых возмещений лицо может иными способами, предусмотренными в вышеуказанных нормативных актах, - например, подав заявление, подписанное надежной электронной подписью, или лично посетив отделение VSAA.

V В свою очередь получатель молдавской пенсии или страхового возмещения, проживающий в Латвии, запросив VSAA, предоставляет свидетельство о жизни в Государственную службу социального страхования Республики Молдова...

Если нет пенсии

Назначается государственное пособие социального обеспечения

Граждане Молдовы, проживающие в Латвии, которым выдан временный ВНЖ в Латвии, имеют право на получение государственных пособий социального обеспечения по старости и инвалидности. До сих пор пособия соцобеспечения предоставлялись только лицам, постоянно проживающим в Латвии.

Чтобы получить государственное пособие социального обеспечения, необходимо прожить в Латвии в общей сложности не менее 60 месяцев, или пяти лет. Соглашение предусматривает, что при определении этого срока будет учитываться время, проведенное не только в Латвии, но и в Молдове, если его недостаточно в Латвии.

ПРИМЕР. Гражданин Молдовы, которому выдан временный ВНЖ на жительство в Латвии, проживал в Латвии в течение последних 20 месяцев, а проживал и работал в Молдове в течение оставшихся 40 месяцев, необходимых для определения прав. Лицо имеет право на получение государственных пособий соцобеспечения, если оно проживало в Латвии и Молдове в общей сложности 60 месяцев...

кстати

Международные договоры о социальном обеспечении действуют между Латвией и следующими странами: США, Австралия, Канада, Гернси, Украина, Литва, Эстония. Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Молдова...

(!) Больше информации - на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:

vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА