Ночью побиты восемь температурных рекордов для 31 января

Рекорд побит в Айнажи, Алуксне, Гулбене, Екабпилсе, Приекули, Резекне, Зосени и Звейниекциемсе. Самая высокая температура воздуха в середине ночи составила +6,1 градуса в Риге.

В этом месяце в Латвии побиты уже 93 рекорда тепла - столько же, сколько в январе 2020 года. 86 из них были зафиксированы за последние семь дней.

Максимальная температура воздуха в четверг в сети наблюдений ЛЦСГМ составила от +5,5 градуса в Алуксне до +7,5 градуса в Даугавпилсе. На девяти станциях наблюдения был побит рекорд тепла для 30 января; в Дагде, Даугавпилсе и Резекне также побит рекорд третьей декады месяца.

Теплее всего в Европе 30 января было во многих местах Балканского и Средиземноморского регионов, где воздух прогрелся примерно до +20 градусов. Самая низкая температура воздуха в ночь на пятницу составила -21 градус в горах Скандинавии.

