Ночью горел ТЦ«Domina Shopping»

Сигнал о возгорании на улице Иерикю поступил в 3:10. Пожар вспыхнул на первом этаже шестиэтажного административного здания: горела мебель и товары на площади около 20 квадратных метров. В тушении участвовали шесть автоцистерн и автолестница.

Работа пожарных обеспокоила местных жителей. Один из пользователей написал в сети X (Twitter):

«Доброе утро, @ugunsdzeseji, что произошло сегодня около четырёх утра в торговом центре Domina Shopping? Сирены и проблесковые маячки встревожили всех жителей поблизости».

Пожар был ликвидирован в 5:35, угрозы дальнейшего распространения не возникло.

По информации представителей "Domina Shopping", в результате происшествия никто не пострадал, и работа остальных офисных и торговых помещений не была нарушена. В среду торговый центр и офисные корпуса продолжат работу в обычном режиме.

Технический директор центра Эдгарс Экис сообщил, что вероятной причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора. По его словам, помещения уже максимально проветрены, однако в ближайшие дни запах гари всё ещё может сохраняться. Для снижения дискомфорта посетителей и арендаторов будут установлены ионизаторы воздуха.

Незадолго до этого происшествия, вскоре после полуночи, поступил вызов на улицу Латгалес, где в помещении на первом этаже общественного здания из вентиля баллона произошла утечка углекислого газа, что привело к срабатыванию детектора. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались семь человек. Пожарные перекрыли вентиль, происшествие ликвидировано.