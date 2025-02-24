Ночной переполох в Пурвциемсе: участников драки не смутили даже три экипажа полиции

Очевидец, проживающий в этом доме, рассказал, что события происходили около полуночи. «Моя жена заметила, что во дворе дерутся двое. Я крикнул им из окна, но потом подъехал третий, ударил одного из них по лицу, и пострадавший убежал», — рассказал свидетель.

Во дворе оставались машины, принадлежащие участникам драки, и очевидец вызвал муниципальную полицию. «Когда я им звонил, они сказали, что мужчины пьяны и ведут себя слишком агрессивно, поэтому была вызвана вторая бригада. В итоге приехали и Государственная полиция, и скорая помощь», — добавил очевидец, отметив, что двор был заполнен машинами полиции.

Однако самым неожиданным для него оказался финал инцидента. Через некоторое время избитый мужчина снова вернулся, и конфликт возобновился — на глазах у полиции один из участников снова ударил другого. Пострадавшего увезли на машине скорой помощи, но нападавшего задерживать не стали.

«Насколько мне известно, мужчины, которые приехали во двор на автомобилях в нетрезвом состоянии, так и не были наказаны за вождение в пьяном виде», — отметил свидетель. Утром одной из машин, принадлежащих участникам драки, во дворе уже не было, а другая была переставлена в другое место.

«Конечно, шум был знатный. Видел, что в окнах соседнего дома тоже горел свет, люди наблюдали за происходящим. Ну, Пурвциемс — он и есть Пурвциемс», — со смехом добавил очевидец.

Государственная полиция сообщает, что 22 февраля около 23:50 правоохранители получили сообщение о конфликте между двумя мужчинами в Риге, в районе Пурвциемс. На место происшествия прибыла Государственная полиция, однако детали инцидента не комментируются, уточняется только, что участники конфликта не подавали заявлений в правоохранительные органы