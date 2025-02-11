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Ночной грабеж: молодой человек избил и ограбил мужчину

Редакция PRESS 11 февраля, 2025 16:33

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В пятницу, 17 января, в Государственную полицию обратился мужчина, который сообщил, что был избит и ограблен в Риге, на Бривибас гатве.

Поздним вечером потерпевший ехал на последнем трамвае, вышел из него у Воздушного моста и продолжил путь пешком по Бривибас гатве. К нему подошёл незнакомый молодой человек, который также ехал в том же трамвае, и попросил дать мобильный телефон, чтобы якобы совершить звонок. Мужчина отказался, но молодой человек разными способами пытался спровоцировать конфликт. Затем он напал на мужчину и похитил его мобильный телефон.

Получив информацию о происшествии, сотрудники Государственной полиции начали расследование и установление возможного подозреваемого. 6 февраля, в ходе оперативных мероприятий, правоохранители задержали его.

Злоумышленником оказался юноша 2007 года рождения, который уже неоднократно привлекался к ответственности за различные преступления, в том числе за грабежи. При задержании у него был обнаружен похищенный телефон, который будет возвращён законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. На время расследования задержанному назначена мера пресечения – арест.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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Latvijas dzelzceļš интегрирует в себя компанию, отвечающую за реализацию Rail Baltica

Бизнес 18:24

Бизнес 0 комментариев

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

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«Нам надо действовать превентивно»: для граждан России и Белоруссии готовятся новые ограничения

Важно 18:19

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Поправки, предусматривающие запрет гражданам РФ и РБ приобретать недвижимость в Латвии, начали путь в Сейме. Предлагается распространить этот запрет и на предприятия, принадлежащие гражданам этих стран. Юридическая комиссия Сейма сегодня, 11 февраля, поддержала соответствующий законопроект депутатов «Нового Единства», а почти идентичную инициативу «Национального объединения» она предложит дальше не рассматривать, сообщает Латвийское радио.

Поправки, предусматривающие запрет гражданам РФ и РБ приобретать недвижимость в Латвии, начали путь в Сейме. Предлагается распространить этот запрет и на предприятия, принадлежащие гражданам этих стран. Юридическая комиссия Сейма сегодня, 11 февраля, поддержала соответствующий законопроект депутатов «Нового Единства», а почти идентичную инициативу «Национального объединения» она предложит дальше не рассматривать, сообщает Латвийское радио.

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«Рига становится всё темнее»: Вейдемане бьёт тревогу по поводу мигрантов

Выбор редакции 18:11

Выбор редакции 0 комментариев

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно:

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно:

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Поправки к закону о туризме от «Нового единства»: хотят запретить поездки в Россию и Белоруссию

Важно 18:06

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Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

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Окончательное решение: основной капитал airBaltic будет уменьшен на 95%

Важно 17:54

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Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

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Служба государственной безопасности обнаружила в соцсетях дезинформацию в связи с отключением от БРЭЛЛ

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила на сайтах социальных сетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети БРЭЛЛ, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила на сайтах социальных сетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети БРЭЛЛ, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

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Проблемный дизельный выхлоп: проверки в сервисе и на техосмотре отличаются на сотни процентов

Важно 17:39

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Уже больше месяца выхлоп у легковых дизельные автомобилей после 2013 года выпуска в Латвии проверяют новым методом. Сейчас это делают с помощью прибора, который улавливает твердые частицы. Он позволяет установить – не вырезан ли у автомобиля DPF фильтр. Но в последнее время некоторые мастера пребывают в замешательстве, поскольку данные измерений на техосмотре и у них отличаются на сотни процентов. Как же тогда пройти техосмотр? Это пыталась выяснить программа LSM+ «Новый день».

Уже больше месяца выхлоп у легковых дизельные автомобилей после 2013 года выпуска в Латвии проверяют новым методом. Сейчас это делают с помощью прибора, который улавливает твердые частицы. Он позволяет установить – не вырезан ли у автомобиля DPF фильтр. Но в последнее время некоторые мастера пребывают в замешательстве, поскольку данные измерений на техосмотре и у них отличаются на сотни процентов. Как же тогда пройти техосмотр? Это пыталась выяснить программа LSM+ «Новый день».

Читать