Ночной грабеж: молодой человек избил и ограбил мужчину

Поздним вечером потерпевший ехал на последнем трамвае, вышел из него у Воздушного моста и продолжил путь пешком по Бривибас гатве. К нему подошёл незнакомый молодой человек, который также ехал в том же трамвае, и попросил дать мобильный телефон, чтобы якобы совершить звонок. Мужчина отказался, но молодой человек разными способами пытался спровоцировать конфликт. Затем он напал на мужчину и похитил его мобильный телефон.

Получив информацию о происшествии, сотрудники Государственной полиции начали расследование и установление возможного подозреваемого. 6 февраля, в ходе оперативных мероприятий, правоохранители задержали его.

Злоумышленником оказался юноша 2007 года рождения, который уже неоднократно привлекался к ответственности за различные преступления, в том числе за грабежи. При задержании у него был обнаружен похищенный телефон, который будет возвращён законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. На время расследования задержанному назначена мера пресечения – арест.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.