Ночная потасовка в Пурвциемсе: разнимать драчунов приехали три экипажа полиции

Все эти события произошли около полуночи. Очевидец рассказал: "Жена заметила, что во дворе дерутся двое. Я на них прикрикнул в окно, но тут подъехал третий, ударил одного из них по лицу, и тот убежал".

Во дворе по-прежнему стояли автомашины обоих драчунов, и очевидец позвонил в муниципальную полицию: "Когда я им звонил, они мне сказали, что мужчины пьяны и слишком агрессивны, был вызван еще один экипаж. В конце концов приехала еще и Госполиция, а также бригада неотложной медицинской помощи". По словам свидетеля побоища, весь двор был заставлен оперативным транспортом.

После этого побитый мужчина вернулся, и конфликт возобновился - несмотря на присутствие полиции, один из участников ссоры снова ударил второго. Избитого мужчину доставили в машину "скорой помощи", но тот, кто его ударил, задержан не был.

"Насколько мне известно, мужчины, которые были пьяны и во двор приехали на машине, не были наказаны за езду в пьяном виде", - продолжает свидетель свой рассказ. Впрочем, утром 23 февраля, в воскресенье, обнаружилось, что автомашины одного из участников потасовки больше нет во дворе, а машина второго пьяного водителя перемещена в другое место.

"Конечно, переполох во дворе был неслабый. Я видел, что и в окнах дома напротив горел свет и люди следили за тем, что происходит. Ну, Пурвциемс есть Пурвциемс", - смеется очевидец.

Портал tv3.lv связался с Госполицией и выяснил, что 22 февраля около 23:50 поступила информация о том, что в микрорайоне Пурвциемс произошел конфликт между двумя мужчинами.

Экипаж Госполиции выезжал на место происшествия. Более подробно в полиции ночную драку комментировать не стали, лишь сообщили, что участники конфликта не заявляли в полицию.