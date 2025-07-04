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Нидерланды ужесточают правила предоставления убежища

Редакция PRESS 4 июля, 2025 14:09

Мир 0 комментариев

Scanpix/ REUTERS/Yara Abi Nader

Принятая в последнюю минуту поправка, предусматривающая уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам, вызвала негативную реакцию, заставив христианских демократов отказаться от поддержки, пишет "Евроньюз".

Парламент Нидерландов одобрил два противоречивых законопроекта, направленных на ужесточение ограничений в отношении просителей убежища, несмотря на опасения некоторых депутатов. Они считают, что новые меры могут привести к уголовной ответственности тех, кто предлагает гуманитарную помощь нелегальным мигрантам.

Законопроект, принятый нижней палатой парламента поздно вечером в четверг, сокращает срок действия временного разрешения на пребывание в стране с 5 до 3 лет, прекращает выдачу новых разрешений на убежище на неопределённый срок и вводит новые ограничения на воссоединение семей для признанных получателей убежища.

По оценкам нидерландского Красного Креста, в настоящее время в королевстве проживает от 23 000 до 58 000 человек, не имеющих легального статуса.

Хотя законопроекты прошли нижнюю палату, они всё ещё могут быть отклонены в верхней палате после летних каникул. Если Сенат заблокирует меры, они вернутся в нижнюю палату на доработку.

 
 
Ужесточение миграционного контроля было одним из главных обещаний распавшейся правящей коалиции, возглавляемой ультраправой Партией свободы Геерта Вилдерса.

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