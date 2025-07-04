Нидерланды ужесточают правила предоставления убежища

Парламент Нидерландов одобрил два противоречивых законопроекта, направленных на ужесточение ограничений в отношении просителей убежища, несмотря на опасения некоторых депутатов. Они считают, что новые меры могут привести к уголовной ответственности тех, кто предлагает гуманитарную помощь нелегальным мигрантам.

Законопроект, принятый нижней палатой парламента поздно вечером в четверг, сокращает срок действия временного разрешения на пребывание в стране с 5 до 3 лет, прекращает выдачу новых разрешений на убежище на неопределённый срок и вводит новые ограничения на воссоединение семей для признанных получателей убежища.

По оценкам нидерландского Красного Креста, в настоящее время в королевстве проживает от 23 000 до 58 000 человек, не имеющих легального статуса.

Хотя законопроекты прошли нижнюю палату, они всё ещё могут быть отклонены в верхней палате после летних каникул. Если Сенат заблокирует меры, они вернутся в нижнюю палату на доработку.





Ужесточение миграционного контроля было одним из главных обещаний распавшейся правящей коалиции, возглавляемой ультраправой Партией свободы Геерта Вилдерса.