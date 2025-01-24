«Ни один русский такого себе не позволил»: Домбрава — о «голландских хулиганах»

По мнению Домбравы, "Козловский и Спрудс должны перестать спать — им надо дать задачу действовать!".

Ему, правда, ответили разное.

-Ты не понимаешь большого футбола.

-Когда ты был молод, готовили всякую ерунду. Лучше бы подумали, что делать, чтобы латыши могли собрать такую ​​толпу молодежи. Может быть, на хоккейный матч...

-... успокойтесь, вы не видели европейский футбол.. От сравнения просто крышу срывает.. это не то, что болельщики «Аякса» запаковали наших болельщиков в вагоны возле памятника Свободы и увезли их в Сибирь умирать...

-Это не фаны, это просто хулиганы...