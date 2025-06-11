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Ни обещания принять Украину, ни выделения ей $40 млрд: проект коммюнике саммита НАТО подозрительно короток

Редакция PRESS 11 июня, 2025 19:37

Мир 0 комментариев

Проект коммюнике саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, оказался очень коротким. Из него почти пропало упоминание Украины, а главный упор сделан на повышении цели по оборонным расходам, сообщает The Moscow Times со ссылкой на Bloomberg.

Хотя текст может измениться по итогам согласования, нынешний одностраничный вариант разительно отличается от прошлогоднего, который состоял из более чем десятка страниц и обещал оказать долгосрочную помощь Украине в обеспечении безопасности, отмечает Bloomberg. Нынешнее заявление посвящено исключительно расходам на оборону. Страны альянса должны пообещать довести их с нынешних 2% по крайней мере до 3,5% ВВП к 2032 г. и потратить еще 1,5% на защиту инфраструктуры, границ и другие связанные с обороной мероприятия, включая подготовку гражданского населения к кризисам. Члены альянса также рассмотрят вопрос о включении своей помощи Украине в общую цифру оборонных расходов.

В проекте коммюнике отсутствует несколько значимых заявлений, которые содержались в прошлых декларациях. Так, ничего не говорится о перспективах, пусть долгосрочных, вступления Украины в НАТО. Также нет прошлогоднего обещания выделять Киеву $40 млрд в год в виде военной помощи. Тогдашний генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поначалу предложил дать 100 млрд евро на пять лет, но, встретив сопротивление ряда стран, заменил его на 40 млрд евро в год (примерно такую сумму альянс предоставлял Украине с начала войны). От этого предложения, однако, тогда осталось лишь обещание: решение не приняли, так как не все страны были готовы давать конкретные обязательства на несколько лет вперед.

В начале этого года Евросоюз пытался принять собственный пакет военной помощи Украине на 40 млрд евро, его предложила лидер европейской дипломатии Кая Каллас. Но и этот план не прошел, против выступили Италия, Франция, Испания и Португалия.

В проекте коммюнике Россия называется «угрозой» для евроатлантической безопасности: на этом настаивали многие страны, однако, учитывая позицию нынешней американской администрации, не было гарантий, что такая формулировка будет включена, отмечает Bloomberg. Вместе с тем, в отличие от прошлогодних деклараций, нет упоминания о России-агрессоре, ведущей захватническую войну в Украине. США при Дональде Трампе заблокировали такое упоминание уже в нескольких международных документах, например, в резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Сам саммит в Гааге тоже будет коротким, так как нынешний генсек Марк Рютте поставил главной целью дать Трампу, настаивавшему на увеличении расходов до 5% ВВП, возможность ощутить победу, а также обеспечить полную приверженность США делу совместной обороны, рассказали люди, знакомые с ситуацией. Во время первого президентского срока Трампа именно Рютте, который тогда был премьер-министром Нидерландов, смог уладить конфликт на саммите НАТО, когда Трамп требовал установить цель в 2% ВВП и в противном случае грозил покинуть встречу.

В соответствии с целью генсека на нынешнем саммите помимо ужина с королем Нидерландов запланирована лишь одна-единственная сессия, на которой будет обсуждаться вопрос оборонных расходов. Это сделано для того, чтобы ограничить возможность публичных ссор между Трампом и лидерами других стран, говорят собеседники Bloomberg.

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