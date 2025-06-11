Ни обещания принять Украину, ни выделения ей $40 млрд: проект коммюнике саммита НАТО подозрительно короток

Хотя текст может измениться по итогам согласования, нынешний одностраничный вариант разительно отличается от прошлогоднего, который состоял из более чем десятка страниц и обещал оказать долгосрочную помощь Украине в обеспечении безопасности, отмечает Bloomberg. Нынешнее заявление посвящено исключительно расходам на оборону. Страны альянса должны пообещать довести их с нынешних 2% по крайней мере до 3,5% ВВП к 2032 г. и потратить еще 1,5% на защиту инфраструктуры, границ и другие связанные с обороной мероприятия, включая подготовку гражданского населения к кризисам. Члены альянса также рассмотрят вопрос о включении своей помощи Украине в общую цифру оборонных расходов.

В проекте коммюнике отсутствует несколько значимых заявлений, которые содержались в прошлых декларациях. Так, ничего не говорится о перспективах, пусть долгосрочных, вступления Украины в НАТО. Также нет прошлогоднего обещания выделять Киеву $40 млрд в год в виде военной помощи. Тогдашний генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поначалу предложил дать 100 млрд евро на пять лет, но, встретив сопротивление ряда стран, заменил его на 40 млрд евро в год (примерно такую сумму альянс предоставлял Украине с начала войны). От этого предложения, однако, тогда осталось лишь обещание: решение не приняли, так как не все страны были готовы давать конкретные обязательства на несколько лет вперед.

В начале этого года Евросоюз пытался принять собственный пакет военной помощи Украине на 40 млрд евро, его предложила лидер европейской дипломатии Кая Каллас. Но и этот план не прошел, против выступили Италия, Франция, Испания и Португалия.

В проекте коммюнике Россия называется «угрозой» для евроатлантической безопасности: на этом настаивали многие страны, однако, учитывая позицию нынешней американской администрации, не было гарантий, что такая формулировка будет включена, отмечает Bloomberg. Вместе с тем, в отличие от прошлогодних деклараций, нет упоминания о России-агрессоре, ведущей захватническую войну в Украине. США при Дональде Трампе заблокировали такое упоминание уже в нескольких международных документах, например, в резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Сам саммит в Гааге тоже будет коротким, так как нынешний генсек Марк Рютте поставил главной целью дать Трампу, настаивавшему на увеличении расходов до 5% ВВП, возможность ощутить победу, а также обеспечить полную приверженность США делу совместной обороны, рассказали люди, знакомые с ситуацией. Во время первого президентского срока Трампа именно Рютте, который тогда был премьер-министром Нидерландов, смог уладить конфликт на саммите НАТО, когда Трамп требовал установить цель в 2% ВВП и в противном случае грозил покинуть встречу.

В соответствии с целью генсека на нынешнем саммите помимо ужина с королем Нидерландов запланирована лишь одна-единственная сессия, на которой будет обсуждаться вопрос оборонных расходов. Это сделано для того, чтобы ограничить возможность публичных ссор между Трампом и лидерами других стран, говорят собеседники Bloomberg.