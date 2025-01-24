«Как ЕС может экономически конкурировать с США? Они перенимают компании и производство. И ведь у них все иначе, они могут занимать и печатать свои доллары, рассказывая все, что у них внешний долг в триллионы, а будет еще больше, но ничего не изменится. Мы будем страдать. Будем страдать от тарифов, будем страдать из-за глупой политики ЕС», - указал он.

В социальных сетях Кирштейнс дополнил свою мысль.

«Неужели и вправду единственная цель жизни латышей — сделать счастливыми иностранцев, которые пичкают нас своими бесполезными инструкциями по предотвращению «климатического кризиса» в комплекте с загрязняющими окружающую среду технологиями?

Шум и гам, деградация природных ландшафтов, загрязнение лесов и полей странными сооружениями — все это наносит вред окружающей среде!», - отметил он.