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«Неужели и вправду единственная цель жизни латышей — сделать счастливыми иностранцев»: Кирштейнс (1)

Редакция PRESS 24 января, 2025 16:21

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Ветеран Нацобъединения и депутат Сейма Александр Кирштейнс выступил в эфире TV24 указав, что мы будем страдать из-за политики ЕС.

«Как ЕС может экономически конкурировать с США? Они перенимают компании и производство. И ведь у них все иначе, они могут занимать и печатать свои доллары, рассказывая все, что у них внешний долг в триллионы, а будет еще больше, но ничего не изменится. Мы будем страдать. Будем страдать от тарифов, будем страдать из-за глупой политики ЕС», - указал он.

В социальных сетях Кирштейнс дополнил свою мысль.

«Неужели и вправду единственная цель жизни латышей — сделать счастливыми иностранцев, которые пичкают нас своими бесполезными инструкциями по предотвращению «климатического кризиса» в комплекте с загрязняющими окружающую среду технологиями?

Шум и гам, деградация природных ландшафтов, загрязнение лесов и полей странными сооружениями — все это наносит вред окружающей среде!», - отметил он.

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Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 1 комментариев

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История и культура 1 комментариев

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