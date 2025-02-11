Немцы начинают масштабную реконструкцию церкви Святого Петра в Риге

Строительные работы планируется начать в следующем году, однако препятствием для дальнейшего продвижения проекта является принадлежность земли - историческая территория вне стен церкви сейчас находится в собственности Рижского самоуправления. Фонд надеется решить его и уже встречался с представителями думы, чтобы обсудить этот вопрос.

С 2022 года, когда Латвийская евангелическо-лютеранская церковь и Немецкая церковь Святого Петра переняли у Рижской думы церковь, уже многое сделано, например, отреставрирован фасад, герметизированы окна, восстановлен портал главного входа.

Проведено серьезное обследование здания, которое подтвердило - состояние сооружения стабильное, у него нет больших конструктивных проблем, пояснил на пресс-конференции один из авторов проекта реконструкции церкви Святого Петра - член правления ООО "Arhis Arhitekti" Андрис Кронбергс, отметив, что уже готова концепция перестройки, утвержденная Министерством культуры, и она предусматривает создание храма как многофункциональной структуры, служащей как сакральным, так и культурным целям.

(Diena)