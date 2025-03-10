Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Великобритании

Как сообщает Береговая охрана Великобритании, тревога была поднята в 9:48 утра по местному времени. По информации источников Би-би-си, нефтяной танкер загорелся, позже появилась информация о пожаре и на втором судне.

Столкнувшиеся судна — предположительно, американский танкер Stena Immaculate и контейнеровоз под португальским флагом Solong.

Судя по сайту MarineTraffic, отслеживающему движение в море, Stena Immaculate, вышедший из греческого порта Агии Теодори, в 9:48 стоял на якоре возле города Халл. В это время к нему приблизился Solong, следовавший из шотландского порта Грэнджмут. Судя по всему, последовало столкновение.

Как отмечает бизнес-корреспондент Би-би-си Джонатан Йозеф, американский танкер — один из десяти, предназначенных для снабжения американской армии нефтепродуктами в случае войны или чрезвычайного положения, однако ничто не указывает на то, что сейчас он использовался для подобных нужд.

На место происшествия отправили спасательный вертолет и шлюпки из ближайших населенных пунктов, а также самолет береговой охраны. На помощь идут ближайшие суда, у которых есть приспособления для тушения пожаров. Судя по сайту MarineTraffic, отслеживающему движение в море, поблизости находится довольно много других судов.