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Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Великобритании

© BBC 10 марта, 2025 19:39

Мир 0 комментариев

Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.

Как сообщает Береговая охрана Великобритании, тревога была поднята в 9:48 утра по местному времени. По информации источников Би-би-си, нефтяной танкер загорелся, позже появилась информация о пожаре и на втором судне.
Столкнувшиеся судна — предположительно, американский танкер Stena Immaculate и контейнеровоз под португальским флагом Solong.

Судя по сайту MarineTraffic, отслеживающему движение в море, Stena Immaculate, вышедший из греческого порта Агии Теодори, в 9:48 стоял на якоре возле города Халл. В это время к нему приблизился Solong, следовавший из шотландского порта Грэнджмут. Судя по всему, последовало столкновение.

Как отмечает бизнес-корреспондент Би-би-си Джонатан Йозеф, американский танкер — один из десяти, предназначенных для снабжения американской армии нефтепродуктами в случае войны или чрезвычайного положения, однако ничто не указывает на то, что сейчас он использовался для подобных нужд.

На место происшествия отправили спасательный вертолет и шлюпки из ближайших населенных пунктов, а также самолет береговой охраны. На помощь идут ближайшие суда, у которых есть приспособления для тушения пожаров. Судя по сайту MarineTraffic, отслеживающему движение в море, поблизости находится довольно много других судов.

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