Нефть и золото резко подорожали после ударов Израиля по Ирану

Стоимость нефти начала расти еще накануне, однако после начала военной операции Израиля баррель Brent подорожал на 13%, достигнув $78,50. Американский сорт WTI торговался по $77,62 за баррель. По данным агентства Reuters, это стало самым резким внутридневным ростом с момента начала конфликта на Украине в 2022 году.

Золото также продемонстрировало рост: цена увеличилась на 1% и достигла $3 415 за унцию. В то же время фондовые рынки просели.

«Мы наблюдаем классический уход инвесторов из рисковых активов», — отметил Мэтью Хопт, управляющий портфелем в Wilson Asset Management. По его словам, дальнейшая динамика на рынках будет зависеть от масштабов и характера иранского ответа.

Однако уже к 10:20 мск цены на нефть скорректировались: Brent и WTI торговались с ростом на 5,1%, на уровне $72,9 и $71,5 соответственно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары по Ирану будут продолжаться. В ответ верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю «горькими и страшными последствиями» и пообещал жесткий ответ за гибель высокопоставленных военных и специалистов в ядерной сфере.